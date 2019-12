Estos son los grandes fracasos de taquilla de 2019

En este año, Avengers: Endgame se convirtió en la cinta más taquillera de la historia, pero no todas las películas corrieron la misma suerte. Pues también hubieron fracasos que fueron notables.

En ese sentido, debemos tener en cuenta que esta no es una lista de los largometrajes que no nos gustaron o que tuvieron críticas negativas, lo que busca esta lista es tener en cuenta el presupuesto de producción comparado con lo que obtuvieron en taquilla.

Hablamos de un éxito en términos cuantitativos, más no cualitativos debido a que sería ahondar en un punto muy subjetivo. Eso significa que también se evitaron las películas independientes de bajo presupuesto que solo recibieron lanzamientos limitados, porque sino la terna sería injusta.

A continuación brindamos una lista con las cintas referidas y adjuntamos los presupuestos uno a uno para que ustedes juzguen.

La rebelión

Presupuesto: US$25,000,000 - Taquilla: US$9,149,122

Dirigida por Rupert Wyatt, responsable de El Planeta de los Simios Revolución, esta película de ciencia ficción parecía una propuesta emocionante, pero no logró cautivar al público. La historia se desarrolla en los oscuros barrios de Chicago, diez años después de haber sido invadida por criaturas extraterrestres, y muestra cómo funciona un estado de vigilancia y las consecuencias de vivir en una sociedad autoritaria.

Hellboy

Presupuesto: US$50,000,000 - Taquilla: US$44,664,590

Quizás hubiera sido diferente si se tratara de una tercera película del Hellboy de Guillermo del Toro, pero este reinicio de Neil Marshall simplemente no conectó con los críticos ni con los fanáticos. No sólo repercutió la poca emosión que despertó entre el público, tampoco ayudó que durante su lanzamiento también estrenaron películas más atractivas como ¡Shazam!, Avengers: Endgame y Capitana Marvel.

Señor Link

Presupuesto: US$100,000,000 - Taquilla: US$26,249,469

Aunque los estudios Laika se han esforzado por crear películas cada vez más bellas y emotivas, todavía no han logrado tener un gran impacto en el público. Señor Link continuó la tendencia del estudio, pero también la de su baja taquilla ya que recaudó poco más de US$25 millones a pesar de ser una de las películas más aclamadas por la crítica del año.

Ugly Dolls: Extraordinariamente Feos

Presupuesto: US$45,000,000 - Taquilla: US$32,450,241

La película que sirvió de vehículo para los populares juguetes de peluche, recibió comentarios negativos y tampoco fue competencia para Avengers: Endgame. La película presenta la historia de los muñecos, los cuales se crearon para dar felicidad a todos los niños del mundo.

X-Men: Dark Phoenix

Presupuesto: US$200,000,000 - Taquilla: US$252,442,974

La historia de X-Men: Dark Phoenix ya veía venir su fracaso en taquilla. La compra de Fox por parte de Disney tampoco ayudó ya que emocionó más un posible crossover de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel. La película no sólo fue el más grande fracaso en taquilla de toda la serie de películas de los X-Men, también fue la peor película para los críticos en veinte años de esta saga.

Las Reinas del Crimen

Presupuesto: US$38,000,000 - Taquilla: US$15,880,032

A pesar de ser una adaptación de un cómic, Las Reinas del Crimen demostró cuán difícil es estrenar una película que no pertenezca a ninguna franquicia, además de ser orientada al público adulto. Tampoco ayudó que tuviera críticas negativas.

El Jilguero

Presupuesto: US$44,000,000 - Taquilla: US$9,832,621

En la superficie se pensó que esta película sería una de las contendientes a la temporada de premios debido a su elenco liderado por Nicole Kidman, y el hecho de que está basada en un libro muy galardonado. Lo película tuvo críticas negativas y la sexta peor apertura, con una pérdida de hasta US$50 millones para Warnes Bros y Amazon Studios.

Proyecto Géminis

Presupuesto: US$138,000,000 - Taquilla: US$172,961,642

La ambiciosa ciencia ficción de Ang Lee nos ofreció una aventura con dos Will Smith por el precio del uno, pero eso no fue suficiente para eclipsar al Guasón. La película fue una propuesta difícil, sin embargo, mostró avances técnicos sorprendentes, pero la trama no resultó ser buena.

Terminator: Destino Oculto

Presupuesto: US$185,000,000 - Taquilla: US$255,647,541

Al igual que Dark Phoenix, no es sorpresa que Terminator: Destino Oculto haya tenido un desempeño inferior en taquilla. Sin embargo, es más decepcionante ya que esta sí es una buena película, de hecho, las escenas de acción entre Mackenzie Davis y Linda Hamilton resultaron ser un deleite, por lo que esta merecía otro desempeño.

Los ángeles de Charlie

Presupuesto: US$48,000,000 - Taquilla: US$51,766,046

El reboot a cargo de Elizabeth Banks de la franquicia de Los Ángeles de Charlie simplemente no pudo acercarse a los ingresos brutos de más de US$250 millones de las dos películas anteriores. Fue una prueba más de que no se puede confiar solo en nombres familiares para atraer al público.