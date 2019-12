Anthony Hopkins: “Mi impresión es que me senté en esa gran bestia que es la vida”

Tomado de Interview

Como dos viejos amigos, Brad Pitt y Anthony Hopkins hablaron del cine, pero sobre todo, la estrella de 81 años, revisó sus aciertos y errores. “Es un misterio cuando se crean nuestros primeros recuerdos. Puedo recordar ese día en la playa con mi padre. Había estado llorando, porque había perdido un dulce que me había dado en la arena. Y ese niño asustado, que estaba destinado a crecer y ser un idiota en la escuela, despistado, solo, enojado, todas esas cosas, lo miro y le digo: ‘Lo hicimos bien’. Y el hecho es que un día nos iremos. Nuestros padres se han ido. La mayoría de mis amigos que he conocido se han ido. Estaba conduciendo por Venecia el otro día y pensé: “Qué lucha es todo. Es una ilusión, pero es la gloria de la vida, la pura gloria de buscarlo en todo”.

Pitt: ¿Crees en el destino?

Hopkins: Sí, lo hago.

Pitt: He llegado a creer esto en los últimos años. ¿Cómo lo describe usted?

Hopkins: He estado soñando con elefantes. No sé el porqué. Había una película que vi, cuando era niño, Elephant Boy. El elefante llevaría a Sabu, el personaje principal, a través de la jungla, y recuerdo estar sentado allí con mi abuelo mirándolo. Mi impresión es que me senté en esta gran bestia, sea lo que sea, la vida. En algún momento tomé una decisión inconsciente de sentarme en esta cosa hermosa y poderosa. Y solo voy a donde me lleva. Creo que lo que les sucede a personas como tú y yo, tal vez sea un deseo de escapar de algo. Pero lo que creo ahora es que no podemos tomar crédito o culpar.

Pitt: Siento lo mismo. Ciertamente el crédito. Con la culpa todavía estoy luchando.

PUEDES VER Matt Damon y Christian Bale: Dos fanáticos excéntricos en las pistas

Hopkins: ¿Cuál?

Pitt: Me estoy dando cuenta, como un verdadero acto de perdón para mí mismo por todas las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, que valoro esos pasos en falso, porque me llevaron a algo de sabiduría. No puedes tener uno sin el otro. Lo veo como algo que ahora estoy abrazando en este momento. Pero ciertamente no siento que pueda tomar crédito por nada de eso.

Hopkins: He leído que tuvo problemas con el alcohol y todo eso.

Pitt: Bueno, lo vi como un mal servicio para mí mismo, como un escape.

Hopkins: Es un regalo. Yo mismo necesitaba esconderlo hace años.

Pitt: Recuerdo que en Meet Joe Black hablabas de eso.

PUEDES VER Casos Complejos: película se reestrena en Lima después de su éxito en el interior del país

Hopkins: Cuarenta y cinco años, casi. Pero no soy evangelista al respecto. Pero lo miro y pienso: “Qué gran bendición fue eso, porque fue doloroso”. Hice algunas cosas malas. Pero todo fue por una razón. Y es extraño mirar hacia atrás y pensar: “Dios, hice todas esas cosas”. Pero es como si hubiera una voz interior que dice: “Se acabó. Hecho. Siga adelante”.

Pitt: Entonces estás aceptando todos tus errores. Estás diciendo: “Seamos nuestras debilidades, nuestra vergüenza. Hay belleza en eso”. Estoy de acuerdo. Estoy viendo eso en estos días. Creo que estamos viviendo en un momento en que somos extremadamente críticos y rápidos en tratar a las personas como desechables. Siempre hemos dado gran importancia al error. Pero el siguiente movimiento es lo que realmente define a una persona. Esa es la parte que encuentro mucho más estimulante e interesante.

“Bebí toda mi vida”

Pitt: ¿De qué se trataba The Two Popes? Es fascinante. Verlos a usted y a Jonathan Pryce fue como ver a Djokovic y Federer en la final. Son escenas asombrosas.

Hopkins: Mi agente llamó por teléfono y dijo: “El Papa”. Y yo dije: “Está bien”. Investigué un poco, pero traté de descubrir la verdad de todo, sin profundizar demasiado. Llegué a Roma, y ​​es como dijo John Wayne. Pase un año en Monument Valley y no tiene que actuar.

PUEDES VER Kukuli: la protagonista de la primera cinta peruana realizada en quechua ha muerto

Pitt: Hay algunas escenas más largas, que todavía adoro, pero que ya no parecen tan sabrosas en la experiencia del cine. Me gusta que tengamos estos servicios de transmisión (streaming), porque estoy viendo material valiente.

Hopkins: Es maravilloso. Ya no soy un gran fanático de ir al cine. Excepto, por ejemplo, que fui a ver Once Upon a Time in Hollywood . No soy bueno para ver las películas de pantalla verde. He estado en algunos de ellos y son divertidos, pero no me atrapan. Soy un poco mayor para eso.

Pitt: Me alegra que las cosas siempre estén evolucionando, y quejarse de eso no servirá de nada. Trabajas con lo que tienes. ¿Qué pasa con la responsabilidad que sientes cuando interpretas a un personaje de la vida real? No hay forma de obtener la vida real, latido por latido, pero buscas una esencia, ¿correcto?

PUEDES VER Angélica Aragón se une al rodaje de No me digas solterona 2

Hopkins: Oliver Stone me dio el guion de Nixon, y recuerdo haber pensado: “¿Por qué me daría esa parte?” Y él dijo: “Porque he leído entrevistas sobre que eres un solitario. Ese fue Nixon”. Así que vi muchas películas de Nixon. Bajé a Yorba Linda, California, para ver la casa donde nació. Bill Clinton me dijo que cuando se convirtiera en presidente, llamaría a Nixon todas las semanas.

Pitt: ¿En serio?

Hopkins: Le preguntaría sobre China y Rusia. Clinton dijo esto de él: era un político brillante, pero había algo en él que era tan inseguro. Y Oliver solo trató de retratar al hombre como era, ni bueno ni malo, sino un hombre que comete errores, como todos nosotros. Me pareció muy emotivo interpretarlo, porque podía sentir cómo debía haber sido, la desgracia de tener que renunciar. Y luego la humillación de tener que decir adiós.

Pitt: De alguna manera vuelve al destino.

Hopkins: Sí. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? No tenemos idea. No sé por qué bebí toda mi vida. Lo hice porque era lo único que sabía. Ahora miro hacia atrás y pienso: “Bueno, no estuvo mal, pero no quiero volver a hacerlo”. Entonces causé un poco de daño, pero pido disculpas a las personas por hacer lo que yo hice. Todo es parte de estar vivo.

Pitt: Eso me parece hermoso y me hace pensar cuán propensos somos a querer ver las cosas en blanco y negro.

PUEDES VER Canción sin nombre ganó el Colón de Oro en Huelva

Hopkins: Hay un maravilloso documental de Marlon Brando, y hay una escena de él con su padre. Es el mejor actor de la historia, pero su padre nunca le dio reconocimiento. Hay una foto de su padre, sentado al lado de su hijo, y Mike Wallace pregunta: “Entonces, ¿qué piensas del éxito de tu hijo?” Y su padre dice: “Sí, está bien”. Y ves el dolor en Brando. Lloré. Lo que pasa conmigo es que lloro al caer un sombrero, porque todo me mueve, porque me estoy haciendo viejo. En el interior, nos quitan el papel tapiz de todas nuestras defensas, poco a poco, arañadas. ¿Lloras a menudo?

Pitt: Soy famoso por no ser un pregonero. ¿Es ese un término? No había llorado en 20 años, y ahora me encuentro en esta última etapa, mucho más conmovido, conmovido por mis hijos, conmovido por amigos, conmovido por las noticias. Creo que es una buena señal. No sé a dónde va, pero creo que es una buena señal.

Hopkins: A medida que envejezca, descubrirá que solo quiere llorar. Ni siquiera se trata de dolor.

Pitt: Lo que te escucho decir es que a medida que envejecemos, nos volvemos locos, y podemos presenciar la belleza y la maravilla de la que nos rodeamos en cada detalle. Echamos de menos eso cuando somos jóvenes.

Hopkins: Estamos muy ocupados.

Pitt: Con nuestra propia arrogancia.