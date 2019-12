Las 10 mejores películas y series del 2019 según AFI

Nos acercamos a la temporada de premios y la organización cinematográfica American Film Institute dio a conocer las 10 mejores películas y series del año bajo su criterio. En el ranking resuenan nombres de cineastas conocidos como Martín Scorsese, Clint Eastwood y Quentin Tarantino, así como nuevas promesas del cine moderno.

1917, de Sam Mendes

La historia nos mete de lleno en plena Primera Guerra Mundial. En este panorama, dos jóvenes soldados británicos reciben una misión imposible: atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

Esta carrera contrarreloj ha sido calificada por los críticos como una experiencia inmersiva y de fuertes imágenes. Quizás la mejor película bélica desde el estreno de “Rescatando al soldado Ryan” en 1998.

The Farewell, de Lulu Wang

El cine independiente se hace presente en el top con esta comedia dramática enfocada en la familia. “Tras descubrir que su querida matriarca padece un cáncer de pulmón terminal, su familia decide que ella no lo sepa” es la premisa de la nueva película de Wang. A fin de reflexionar sobre la mentira y el sentido de la pérdida, el director juega con patrones culturales, pero nunca deja la sinceridad del lado.

PUEDES VER: Adam Sandler afirma que de no ganar el Oscar a mejor actor, volverá a hacer una mala película

Érase una vez en Hollwyood, de Quentin Tarantino

La carta de amor a Quentin Tarantino al Hollywood de los años 60 no podía faltar. Cine dentro del cine forjado por un cinéfilo para otros. En esta oportunidad, acompañaremos a una vieja estrella de un western, Rick Dalton (encarnado por Leonardo DiCaprio) y su doble de riesgo (Brad Pitt), intentando amoldarse a los cambios del medio. Risas, diálogos agudos, referencias y, por supuesto, un toque de violencia para cerrar con broche de oro la penúltima película dirigida por el director.

Historias de un matrimonio, Noah Baumbach

‘The Meyerowitz Stories’ y ‘Mientras seamos jóvenes’ fueron cintas que confirmaban la calidad de Baumbach, pero es con esta película con la que el director apunta alto como nunca antes. La película nos cuenta la historia de un director de teatro y su pareja, actriz, quienes luchan por superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Dos actuaciones sobresalientes enmarcadas en una lección de vida tanto para sus personajes, así como el público.

El irlandés, de Martin Scorsese

Netflix tiene un caballo ganador para arrasar en la temporada de premios. La última película de Scorsese ha recibido el visto bueno unánime por parte de la crítica especializada. Para muchos, una nueva obra maestra en la que el director afina lo mejor de su cine de gangsters. Un total de 3 hora y media a la que no le sobra metraje, sino falta tiempo para el deleite de los cinéfilos.

Jojo Rabbit, de Taik Waititi

La apuesta del controvertido director resulta tan divertida como conmovedora, con una premisa descabellada: Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, Jojo “Rabbit” Betzler es un tímido niño alemán que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su madre esconde a una niña judía. Con la única ayuda de Adolf Hitler, su amigo imaginario, deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo.

Joker, de Todd Philips

Sólo bastó un presupuesto limitado de US$ 55 millones para que el director logrará plasmar el insólito origen del infame enemigo de Batman, Joker. El éxito de la película fue tal que superó los US$ 1 mil millones y aseguró la continuidad de la corriente ‘dark’ del universo cinematográfico de DC. Aunque el actor protagonista Joaquin Phoenix ha dejado en claro que no tiene intención de realizar una secuela, la presión por los fans y misma Warner para continuar la historia del payaso príncipe del crimen deja la puerta abierta.

Mujercitas, de Greta Gerwin

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares. En esta obra sobre la familia, el amor y la devoción, la directora demuestra que su transición a guionista y directora con ‘Lady Bird’ no fue cuestión de suerte.

Puñales por la espalda, de Rian Johnson

Esta reconstrucción y homenaje al universo de la escritora Agatha Christie cuenta con un gran reparto llena de caras conocidas, pero nunca deja el misterio de lado. Repleta de giros, sorpresas y revelaciones inesperadas. El puzzle inicia cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey es encontrado muerto en su mansión. No obstante, el detective Benoit Blanc se encargará de resolver el misterio y descubrir la verdad tras la muerte del dramaturgo.

Richard Jewell, de Clint Eastwood

Basada en hechos reales, Eastwood retrata la historia de Richard Jewell, un guardia de seguridad de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 que descubrió a tiempo una mochila con explosivos en su interior. Lo que nunca imaginaría es que pasaría de héroe a sospechoso número 1. Una historia como solo el director puede contarla.

Reconocimiento especial recibió ‘Parásitos’, la última película de Bong Joon-ho y ganadora a mejor película en el Festival de Cannes. La cinta no pudo entrar entre los criterios de selección de la institución.