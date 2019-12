Tras 10 años de espera, la adaptación del cómic de culto ‘Locke & Key’ finalmente llegará el 7 de febrero del 2020, así lo anunció la plataforma de Streaming Netflix, mediante un poster promocional.

Según los fanáticos, en la imagen se observa un primer plano de quien probablemente sea Bode Locke, el miembro más importante de la familia protagonista, así como una de las poderosas llaves mágicas que prometen enloquecer a todos los espectadores, conocedores de la obra original o no.

Póster oficial de la serie inquieta y deja más dudas a los fans

La serie se centrará en la historia de los tres hermanos Locke, quienes se mudan a su hogar ancestral ‘Keyhouse’, luego de que su padre fue asesinado en misteriosas circunstancias. Lo que no esperaban es que la tenebrosa casa encierra a su vez todo un grupo de llaves mágicas relacionadas con la muerte de su padre. A la par que se desvela el misterio de las llaves, un poderoso demonio despertará.

La historia es una adaptación de la elogiada serie de cómics hecha por Joe Hill y Gabriel Rodríguez. La dirección estará a cargo de Carlton Cuse y la guionista Meredith Averill, conocida por ‘La maldición de Hill House’. El cineasta es responsable de la mítica serie ‘Perdidos’ y creador de ‘Bates Motel’.

En cuanto al elenco de la serie, se ha confirmado la participación de Darby Stanchfield (Scandal), Jackson Robert Scott (IT), Connor Jessup (American Crime), Emilia Jones (Horrible Histories), Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs), entre otras caras conocidas.