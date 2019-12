‘Joker’ en la lista de las 10 mejores peliculas del 2019, según el AFI

‘Joker’ continúa batiendo números. Ahora, la cinta que tiene como protagonista a Joaquín Phoenix se incluye en la lista de las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute (AFI).

El film que se presentó en el Festival de Venecia y se llevó el premio Golden Lion de Venecia, ahora está presente en esta lista al lado de películas como The Irisman de Martín Scorcese y Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Desde meses anteriores, miles de fanáticos consideran que al menos Joaquín Phoenix merece un Óscar como mejor actor por su papel de Arthur Fleck. Sin embargo, algunos critican el film por el mensaje negativo que podría desencadenar violencia en la vida real.

Joker

Por ello, en otra lista realizada por el National Board of Review no fue incluida para sorpresa de cientos de personas. Sin duda, las películas de súperhéroes quieren ganarse un lugar dentro de las top y así lograr ostentar un Óscar así como Black Phanter.

¿Por qué es importante que ‘Joker’ aparezca en la lista? El top 10 de AFI siempre acierta sobre los posibles candidatos para el Óscar. Casi en 85 % de las veces tienen éxito en sus predicciones. El universo de DC vuelve a la carga con esta cinta.

Sin duda, solo las cintas top y más importantes se encuentran en esta lista; no obstante, la película Paradise no entró por ser de idioma extranjera siendo reconocida en otra categoría especial como Roma. Aquí la lista completa de AFI.