Joker: director reafirma que no hay secuela en desarrollo pero desea una trilogía

Después de dos meses desde el estreno de Joker las noticias vinculadas a la película siguen apareciendo. La exitosa entrega dirigida por Todd Phillips ha encantado a los seguidores del personaje, quienes esperan ansiosos la confirmación de una nueva entrega.

En ese sentido, mucho se ha hablado sobre una secuela, no obstante, el director regresa para confirmar una vez más que la anhelada segunda parte no se encuentra en desarrollo. Adicionalmente, revela sobre las tres películas vinculadas al personaje que en algún momento le propuso a Warner Bros.

En una entrevista con The Envelope hace algunas semanas, Phillips señaló que una secuela no se encuentra entre sus planes. Muchos quieren un nuevo filme con Arthur Fleck y Joaquin Phoenix, pero el él es muy consciente del gran reto que supondría superar a la primera.

“Bueno, había [una presión] incluso antes de que Jokerse estrenara. Una película que hace ese tipo de negocios y logra hacerse tan querida en todo el mundo... nos hablaron de eso [una secuela]. De todas maneras, Joaquin y yo habíamos charlado sobre el tema cuando estábamos a la mitad del rodaje. Pero con toda honestidad puedo decir que no hemos ido más allá. Incluso Warner no lo ha hecho. Creo que solo nos están dando tiempo para descubrir si podemos hacerlo, si Joaquin está dispuesto a hacerlo, si los dos lo estamos. Pero todavía no nos acercamos a eso. Creo que algunas personas piensan que realmente no deberíamos hacerlo, y lo entiendo bastante bien. Estabas diciendo que la reacción de la gente a todo esto ha sido positiva. Parte de esto es: ‘no, no lo arruines con una secuela’ y lo entiendo también. Es interesante”, mencionó el cineasta.

También habló sobre las posibilidades que barajó antes de empezar con la producción de Joker, pues en sus planes estaba desarrollar una trilogía con Arthur Fleck.

“Presenté el proyecto en forma de tres películas, Joker conmigo como director, y luego las otras con otros dos cineastas. Pero realmente no quiero nombrarlos porque entonces estos se convertiría en noticia y los atraería cuando ni siquiera les he hablado al respecto. Solo se lo conté a Warner Bros. Todavía pienso que es una gran idea, pero seré honesto contigo. Su argumento, bueno, no era un argumento, lo suyo es que no hay razón para crear su propia marca, no hay razón para arrojarnos a ese problema. Cuando queramos una de estas película la haremos, al igual que Joker. Lo entiendo, pero pensé que sería genial si se convirtiera en algo”, finalizó Phillips.

Mientras tanto, es imposible saber si Joker tendrá una próxima entrega en un futuro. El éxito ha resultado demasiado abrumador y es probable que Warner Bros y DC Comics no quiera verse humillada con una secuela mal planeada o inferior.