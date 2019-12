Frozen 2: Disney revela la escena completa de ‘Mucho más allá’ [VÍDEO]

En todo buen musical, hay escenas que deben desarrollarse a partir de las canciones, y Frozen 2 es un buen ejemplo de ello. Disney acaba de publicar el corte completo de la canción ‘Mucho más allá’ interpretada por Idina Menzel.

Hay un momento crucial en la película, en este se tiene que decidir el resto del camino a seguir, y Elsa atormentada por el llamado de aquella voz que lleva días persiguiéndola toma una decisión. En esa conversación entre la reina de Arendelle y la misteriosa voz de cuatro notas, ella se revela para lanzarse a una nueva y desconocida aventura donde descubrirá qué hay más allá de lo que conoce.

El tema en mención está compuesto por el matrimonio Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes están encargados de la banda sonora de Frozen desde la primera entrega. Recordemos que con aquel trabajo se llevaron el Oscar por el famoso tema ‘Let it go’, motivo por el cual la confianza se ha visto renovada.

Otro dato resaltante de la cinta es que desde su estreno el pasado 22 de noviembre ya lleva recaudado más de 750 millones de dólares en todo el mundo.