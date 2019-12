Todos nos quedamos con el corazón roto al ver cómo Black Widow engañó a Hawk Eye para sacrificarse por la gema del alma. Más de uno pensó que esa sería la última vez que verían a Natasha Romanoff. Sin embargo, Marvel Studios acaba de lanzar el trailer de la nueva película “Black Widow”, protagonizada por la Viuda Negra. Conoce todos los detalles de la nueva película en esta nota.

Las grabaciones “Black Widow” se realizaron entre mayo y setiembre de este año y la película llegará a los cines el 1 de mayo de 2020.

Se espera que la cinta genere mucha emoción entre los fanáticos del universo de Marvel, puesto que se trata del regreso de la exespía rusa y el camino sentimental en búsqueda de arreglar su pasado.

“Hemos creado algo muy crudo, muy doloroso y bello, creo que la gente estará muy sorprendida que una gran película de acción también pueda tener muchos sentimientos”, comentó Florence Pugh, quien interpretará a la hermana de Natasha en la nueva película de Marvel.

Sinopsis de Black Widow

La trama se lleva a cabo cronológicamente después de Capitán América: Civil War y antes de Avengers: Infinity War. Durante ese tiempo, Natasha Romanoff experimenta la soledad, momento en el que decide resolver aspectos de su pasado que aún la persiguen.

La precuela no se tratará de la vida de Black Widow antes de convertirse en una espía, sino de su viaje entre dos eventos muy importantes en su vida.

Scarlett Johansson se refirió a la trama de la película durante la conferencia de prensa de “Black Widow” en la Comic-Con de julio, realizada en San Diego, Estados Unidos.

“Encontramos a Natasha en un punto muy específico de su vida. Ella se encuentra en un lugar muy oscuro, donde no tiene a quién llamar o a dónde ir”, comentó Johansson en el evento. “Cuando algo explota y todas las piezas aterrizan, vives un momento donde no sabes qué es lo siguiente que harás, pues ella se encuentra en ese momento”, agregó la actriz.

La historia se centrará en ese viaje Black Widow realizará a Rusia, lugar donde se encontrará con varios personajes importantes en su vida; entre ellos, su hermana, maestra, exesposo, y un amigo que aún sigue enamorada de ella.

Reparto de “Black Widow” Viuda Negra

En la tan esperada película veremos el encuentro de Yelena Belova, hermana de Natasha Romanoff, interpretado por Florence Pugh. En el trailer vemos la interacción llena de acción que las hermanas tienen al momento de reencontrarse.

Además, la película contará con la participación estelar de Rachel Weisz como Melina, la líder del centro de entrenamiento espía donde Natasha aprendió todas las técnicas que maneja como Black Widow.

Por otro lado, veremos a David Harbour como Guardián Rojo, exesposo de Black Widow, también conocido como Capitán Rusia. Y, a O-T Fagbenle como Rick Mason, el exagente y mercenario de S.H.I.E.L.D quien está enamorado de Natasha Romanoff.

Primera directora mujer de las películas de Marvel

La directora australiana, Cate Shortland, fue elegida para iniciar la saga de películas fase 4 del universo cinematográfico de Marvel.

Shortland ha dirigido tres películas hasta el momento, “Somersault”, “Lore", y "El Síndrome de Berlín”.

Scarlett Johansson se ha declarado fanática de la directora australiana y la habría animado a conseguir la oportunidad de dirigir la película.

Cate Shortland, directora australiana, estará a cargo de la nueva película de Marvel, "Black Widow".

En la gala del evento Elle Women en Hollywood, Scarlett Johansson se refirió a la directora de “Black Widow".

”Cate es una de las personas más valientes y trabajadoras con las que he tenido el placer de colaborar, y ella me recuerda todos los días que las mujeres simplemente no tienen opción, comentó la heroína de Marvel.

Asimismo, Johansson criticó la falta de oportunidades para las mujeres en el medio. “Les hacen sentir que valen menos y deben luchas hasta 10 veces más duro para tener una oportunidad de ser escuchadas y vistas”, declaró la actriz como parte de su discurso frente a los asistentes.