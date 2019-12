Wonder Woman 1984: Gal Gadot anuncia fecha del primer tráiler [VIDEO]

El primer trailer de Wonder Woman 1984 llegará totalmente el domingo. Si no es así, el nuevo video de su protagonista Gal Gadot es absolutamente divertido.

Se ve a Gadot en un nuevo video la cuenta de Twitter de la película, anunciando algo “muy emocionante” que llegará el domingo y también alienta a los fanáticos a enviar sus mejores fotos de “Power Pose”.

La Power Pose, por supuesto, se ha convertido en una marca registrada del personaje de la Mujer Maravilla después de que ella aprendió a usar sus habilidades y cruzaría sus brazos para enviar una fuerte explosión de energía a sus enemigos.

Tweet us a photo of your Power Pose using #WW84 and #CCXP for a chance to be featured! pic.twitter.com/TDg0xT6fCp