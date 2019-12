La próxima entrega de The Good Doctor será el final de la primera mitad de la temporada 3 de la serie de ABC.

Como se sabe, la serie protagonizada por Freddie Highmore, se despide de la TV y tomará un descanso hasta enero, pero antes de esto decidió presentar a dos nuevos personajes: los padres de Shaun. Michael Trucco (Battlestar Galactica) y Joanna Going (Kingdom) han fichado por el drama médico para interpretar a Ethan y Marcie Murphy.

¿Qué pasará en The Good Doctor 3x10?

Titulado “Friends and Family”, ABC presentó el adelanto junto con su sinopsis oficial el cual nos indica que el Dr. Shaun Murphy visitará a su padre en su lecho de muerte; la reunión tendrá resultados inesperados.

The good doctor 3x10, tráiler oficial

Pero esto no es todo, mientras el médico está pasando este duro momento, el Dr. Neil Meléndez (Nicholas Gonzalez), el Dr. Alex Park (Will Yun Lee), el Dr. Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) y la Dra. Claire Browne (Antonia Thomas) tratan a una jugadora estrella de la NFL lesionada con un daño severo en la columna vertebral.

El trailer comienza con Shaun confesando: “No me gusta mi papá, así que no estaré triste cuando él muera”. En un corte siguiente, Lea (Paige Spara) abraza a Shaun mientras llora, lo que ha dejado a los fanáticos de The Good Doctor ansiosos por saber qué pasará.

Al final del episodio nueve, Shaun recibió la noticia de que su padre se estaba agonizando por el avanzado estado del cáncer de páncreas que padece.

A lo largo de la serie, los padres de Shaun han estado ausentes en gran medida, por lo que es probable que su regreso desencadene toda una gama de emociones y recuerdos.

¿Cómo ver The Good Doctor 3x10?

The good doctor 3x10 puede ser visto a través de ABC. En Estados Unidos el show se transmite a las 10 p. m. (hora del este) / 9 p. m. (hora centro). Después de su emisión, cada episodio puede ser visto en cada plataforma digital del canal.

En el caso de América Latina, las primeras temporadas de “The Good Doctor” están disponibles en Amazon Prime Video. Por el momento no se ha confirmado su estreno en los canales de cable locales.