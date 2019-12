Transformers: Paramount está dispuesta a reiniciar la franquicia

Transformers tendría un reinicio. No es un secreto que las películas de Michael Bay no recibieron buenas críticas, pero no se puede negar que tienen una gran base de fanáticos, con las cinco entregas del director ganando casi $ 4.5 mil millones en la taquilla.

Sin embargo, después de que The Last Knight tuvo un bajo recibimiento en la taquilla, ganó $ 500 millones menos que su predecesor Age of Extinction, parecía que la franquicia Transformers había alcanzado su punto máximo en términos de popularidad.

Por tal motivo se estrenó el spin off, Bumblebee; una precuela que fue la primera película de la saga en recibir buenas críticas, además de recaudar una buena taquilla a nivel internacional, por lo que se informó que una secuela estaba en las primeras etapas de desarrollo.

Bumblebee - batalla en Cybertron

No obstante, según informó la página web We Got This Covered, Paramount planea reiniciar la franquicia de Transformers por completo.

La página de noticias informó que “se centrarán en los Transformers en los años 80 después de Bumblebee y lo reiniciarán desde allí”.

Es así que Paramount también está considerando diseños más fieles para los Autobots y Decepticons, vistos en la década de los ochenta como pudo verse en el prólogo de Bumblebee, cuando están en Cybertron.