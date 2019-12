The Mandalorian: fans descubren que la serie está en página para adultos

The Mandalorian, la exitosa serie de Disney Plus, es para miles de fanáticos la producción que ha salvado la franquicia de Star Wars; después de las criticada nueva trilogía.

Con cuatros capítulos estrenados, los fanáticos de la saga creada por George Lucas descubrieron con asombro que puede ver en la página para adultos XVIDEOS.

PUEDES VER https://larepublica.pe/cine-series/2019/11/21/rick-y-morty-temporada-4-via-pornhub-pagina-par-aadultos-confunden-a-fans-adul-swim-hbo/

Es así que a través de distintas redes sociales, los seguidores publicaron capturas en donde se ven los episodios en la web pornográfica.

The Mandalorian - tráiler

También no dudaron en comentar lo sucedido: “Acabo de ver el último episodio de The Mandalorian en XVIDEOS y es una locura", escribió uno de los fanáticos.

“El hecho de que haya ido XVIDEOS a ver el primer episodio de El Mandaloriano es una prueba de lo buena que es la serie”, bromeó otro seguidor.

“No me pregunten cómo lo he averiguado, pero pueden ver The Mandalorian en XVIDEOS. De nada”.

The Mandalorian - sinopsis

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de un pistolero solitario en las aventuras que protagoniza en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.

The Mandalorian - tráiler capítulo 5

The Mandalorian - lista de episodios estrenados

Capítulo 1: Capítulo Piloto - 12 de noviembre del 2019

Capítulo 2: El niño - 15 de noviembre del 2019

Capítulo 3: El pecado - 22 de noviembre del 2019

Capítulo 4: El santuario - 29 de noviembre del 2019