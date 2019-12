The Mandalorian: Baby Yoda sorprende al enfrentar a Palpatine

El personaje más tierno de The Mandalorian es sin duda baby yoda, quien se ha robado el corazón de todos los que han visto la serie y hasta los que se limitan a ver imágenes. El personaje ha demostrado ser fuerte y, aunque no pueda hablar, sabe cuándo alguien está en peligro y como usar la fuerza para ayudarlo.

Es así que solo fue cuestión de tiempo para verlo con el famoso sable de luz, lo que no esperábamos era que lo usara en una pelea contra Palpatine. Esta nos hace referencia a una escena conocida por cualquier fan que haya visto ‘Star Wars: Revenge of the Sith’, en la cual remplazan al Yoda original por la versión infantil.

Para algunos, esta adaptación puede verse un tanto ridícula, pero gracias a los gestos y a que usaron los sonidos originales es una mezcla bastante interesante para el espectador.

En la serie es conocido como The Child, sin embargo es apodado cariñosamente como baby Yoda por los seguidores. Al parecer esta personaje no para de derretir corazones en cada episodio, y su popularidad ha llegado al punto que ya tiene un personaje para videojuegos con su aspecto. Los fans están explotando al máximo la ternura del personaje que parece no tener fin.