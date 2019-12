Netflix estrenó The Irishman en su plataforma, película que para la crítica y el público en general es una de las mejores de 2019.

Sin embargo, existe un grupo de personas que llaman “aburrido” al último filme de Martin Scorsese.

Es así que el gigante de streaming respondió con un tweet en respuesta a uno de esos usuarios que se burló de la controversia que rodea a las personas que encuentran la mejor manera de ver la película.

Incluso existe un tweet que indica que Scorsese aparecerá para darte una paliza si ves The Irishman en tu teléfono móvil.

Esto fu suficiente para que la compañía responda con un mensaje en tono cómico: "Aparecerá absolutamente, (Scorsese) pero en lugar de una paliza, simplemente se sentará frente a ti durante toda la película y centelleará sus ojos como un abuelo que dice “está bien, hijo, los formatos y la presentación importan, pero su experiencia con el arte es válida sin importar cómo la reciba”.

Sin embargo, esto contradice completamente lo que Scorsese dijo sobre la experiencia de ver una película en un celular.

“Ciertamente, podría decir que en los últimos 20 años, he hecho películas tanto para televisión como para teatro, en términos de tamaño de pantalla. Nunca por un teléfono. No sé como hacerlo. Ojalá pudiera, no sé cómo. No, no lo entiendo".

Reconoció que “las películas se harán para teléfonos” y probablemente terminarán en dispositivos móviles, Scorsese también dijo: “Bueno, sugeriría, si alguna vez quieres ver una de mis fotos, o la mayoría de las películas, por favor, no lo hagas No lo mires en un teléfono, por favor. Un iPad, un gran iPad, tal vez”.