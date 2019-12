DC Comics: Chris Hemsworth estaría en la mira de la compañía para interpretar a Linterna Verde

Para los fans de Marvel y DC Comics, suena un poco ilógico pensar que Chris Hemsworth pueda ser el próximo Linterna Verde, sin embargo también sabemos que en el mundo de los negocios todo es posible. Es así que hace algunos días se filtro en We Got This Covered que el actor es el primero en la lista para interpretar al personaje en la próxima película de Black Adam.

El avenger se ha ganado el cariño del público gracias a su papel como Thor en los últimos años, de hecho la Fase 4 del MCU concluirá con Thor: Love and Thunder. Y aunque aun faltan dos años para que la cinta llegue a los cines, ya se plantean posibles destinos para Hemsworth.

La sorpresa ante este posible cambio de franquicia es normal, pero recordemos que la lista de actores que han saltado de Marvel a DC y viceversa es muy larga. Probablemente lo que llama la atención sobre este rumor es que él todavía pertenece al UCM, un conjunto de películas que se vinculan en trama y personajes, y esto significaría que está punto de pasarse a otro.

La información que se ha deslizado es que Warner Bros habría puesto sus ojos en la estrella de Thor, o por lo menos, están buscando a alguien con dichas características. Pero es, en nuestra opinión, es muy complejo que el actor que ya lleva varios años en el MCU acepte esta propuesta. El mismo intérprete dijo hace un par de años en la Supanova Sydney Comic-Con, que es “ilegal para los actores de Marvel aparecer en filmes de DC”.

En ese sentido, las probabilidades de que Warner Bros logre su cometido son muy difusas, pero quizás podrían conformarse con el hermano de Chris, Liam Hemsworth. El actor participó en la exitosa saga de Los Juegos del Hambre, y definitivamente tiene el tipo físico del avenger. Si acaso el ex esposo de Miley Cyrus se negara al papel, la producción incluso podría considerar a otro miembro de la familia australiana: Luke.