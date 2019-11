The Mandalorian: este es el curioso origen de Baby Yoda

The Mandalorian es la serie más vista y comentada en estos días. La primera producción live action del universo Star Wars ha llegado gracias a la plataforma de streaming de Disney Plus, y no solo ha sido un éxito ante la crítica, sino que también entre su exigente audiencia.

La producción protagonizada por Pedro Pascal nos cuenta la historia de Mando, un cazarrecompensas que se embarca en una aventura que puede poner en jaque a toda la galaxia. En el reparto tenemos además a Carl Weathers o Werner Herzog, quien ha sido tendencia al revelarse el rol que juega con respecto a Baby Yoda.

Este tierno personaje se ha robado toda la atención de los fans, él es un bebé al que cariñosamente todo el mundo lo ha bautizado como Baby Yoda. Este singular amiguito ha seguido la línea de las películas clásicas de la saga y, en vez de ser recreado digitalmente, es una marioneta al más puro estilo Yoda antiguo.

Pero esto no siempre iba a ser así, ya que Dave Filoni y Jon Favreau estuvieron a punto de sustituirlo por CGI, ya no estaban seguros de que fuera a quedar bien siendo una marioneta. Y fue el propio Werner Herzog el que les convenció para que siguiera siendo artesanal, llegando a llamarlos “cobardes” por querer recrearlo con CGI.