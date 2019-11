Frozen 2: desbarata teoría sobre que Tarzán era hermano de Elsa y Anna

Frozen 2 ya se estrenó y con ello salieron a la luz algunos secretos que, hasta el momento, la película mantenía oculto. Cuando se vio por primera vez la historia de Elsa y Anna en el mundo de Arendelle, muchos fanáticos empezaron a sacar distintas teorías, tras el cameo de Rapunzel y Flynn Rider de “Enredados”, en una de las escenas.

Tras ello, otras hipótesis surgieron, siendo la más popular, que los padres de las hermanas tendrían un tercer hijo y sería nada menos que Tarzán. Esto sucedió cuando los progenitores se fueron de viaje al sur de su lugar de origen y se perdieron en una isla desconocida, donde comenzaron una nueva vida.

Frozen 2 - Tráiler

No obstante, luego que Frozen 2 saliera en cines, se descubrió que toda la teoría sería falsa y a continuación explicamos el por qué. Si no has visto la película de Disney alertamos que esta información contiene spoilers y queda bajo tu criterio.

¿Por qué la teoría de Tarzán en Frozen 2 es falsa?

Según salió en la película, los padres de Elsa y Anna no se habrían perdido en una isla, sino que les mintieron a sus hijas cuando les dijeron que viajaban hacia el sur.

Lo que en realidad pasó, es que cuando la protagonista fue en búsqueda de la misteriosa voz que la llamaba en Frozen 2, la reina partió hacia el norte donde descubrió el barco de sus padres.

Ahí se enteraron que sus progenitores fueron hacia el Mar Oscuro para aprender los secretos de los poderes de Elsa y descubrir los misterios del Bosque Encantado con los poderes de hielo, sin embargo, ellos murieron juntos y no pudieron lograr su objetivo.

Aunque todo esto quitó la posibilidad de que Tarzán sea un miembro de la familia real e Arendelle, aun quedaría pendiente la razón del cameo de Rapunzel y Flynn en la película.