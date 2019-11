Gárgolas: película live action de la serie animada estaría en camino

Disney Plus, la nueva plataforma de streaming, ya está disponible en Estados Unidos, y los fanáticos de distintas producciones animadas han hecho reclamos a través de las redes sociales para saber si la Casa del Ratón podrían ponerlas en el servicio.

Uno de estos casos es el de ‘Gárgolas’, serie animada que tuvo 78 capítulos entre 1994 y 1997, motivo por el cual su creador, Greg Weisman, inicie una campaña en Twitter para tener la oportunidad de reiniciar esta entrega.

Según informa la página web We Got This Covered, todo parece indicar que, a pesar que Disney no está muy interesada en un reinicio del show, una película de ‘Gárgolas’ live-action se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y aunque no se sabe si el elenco de voces original volverá, se quiere recuperar a la mayoría del reparto, si ellos aceptan esta oferta.

Solo queda esperar los próximos días o semanas para saber si a información del conocido portal es cierta, para alegría de los fanáticos del gran Goliath.

Opening de Gárgolas

Diálogo de introducción de Gárgolas

Durante la segunda temporada, la voz de Keith David se puede escuchar en el opening de la serie diciendo lo siguiente:

“Hace mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. Era época de gárgolas. Piedra de día, guerreros de noche, fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger, congelados en piedra por un hechizo mágico durante mil años. Ahora, aquí en Manhattan, el hechizo se ha roto y ¡vivimos de nuevo! Somos defensores de la noche. ¡Somos Gárgolas!”