Zombieland: Tiro de Gracia, comedia con mucha acción y un trasfondo de terror post- apocalíptico vuelve a nuestra cartelera este 5 de diciembre, luego de diez años.

La secuela reaparece en la pantalla grande bajo la dirección de Rubén Fleischer, quien fue convocado para mantener fielmente la línea de la primera entrega.

Sin embargo, Fleischer no es el único que regresa, también todo el cast original.

“Este es uno de esos proyectos que los fanáticos han querido que sucedan durante mucho tiempo, y nadie quería que sucediera más que Emma, Woody, Jesse y Abigail. Son algunos de los actores más solicitados, y creo que están haciendo esta película porque les encantan estos personajes. Estamos encantados de que Ruben Fleischer estuviera dispuesto a regresar para dirigir la secuela, ya que su trabajo en Venom ha sido realmente increíble” declaró Sanford Panitch, presidente de Sony, en una entrevista.

Zombieland: Tiro de Gracia - Tráiler

Sin embargo, los años no ha pasado en vano y no solo la historia presenta diferencias, sino también los actores que interpretan a Tallahassee, Columbus, Wichita y Little Rock. Veamos qué pasó con cada actor en estos años.

Woody Harrelson (Tallahassee)

Harrelson participó en otros proyectos como “Han Solo: una historia de Star Wars”, “War for the Planet of the Apes” y la saga de “Los juegos del hambre”, en donde interpretó al mentor borracho de los protagonistas. A sus 58 años, el actor sigue siendo una leyenda. Además se convirtió en vocero pacifista y ha formado parte de diversas protestas en contra de la invasión de Irak de 2003.

Jesse Eisenberg (Columbus)

Continuó protagonizando cintas como “The social Network” y “Los ilusionistas: Nada es lo que parece”, en donde se pudo ver nuevamente la química con Woody Harrelson. Ha recibido nominaciones a los premios Globo de Oro y la estatuilla en los premios Oscar en la categoría Mejor Actor. Actualmente Jesse tiene 36 años, se casó con Anna Strout y tienen un pequeño hijo.

Emma Stone (Wichita)

Con el paso de los años, Emma se ha consagrado como una de las mejores actrices de su generación. Su talento la ha llevado a estar nominada en tres ocasiones en los Premios Oscar: dos como mejor actriz de reparto y una como mejor actriz por la cinta La la land. Además de su vocación como actriz, también ha incursionado en la escena musical, al protagonizar la obra teatral Cabaret como Sally Bowles.

Wichita (Emma Stone) in Columbia Pictures' ZOMBIELAND: DOUBLE TAP.

Abigail Breslin (Little Rock)

Actualmente Abigail tiene 23 años y también ha continuado con su carrera en la actuación. La primera película en la que participó fue “Señales”, cuando solo tenía 5 años. Su fama aumentó considerablemente en el 2006, cuando protagonizó la divertida cinta “Pequeña Miss Sunshine”. En septiembre del 2015, comenzó a actuar en la comedia de terror Scream Queens, en Fox, en la que recibió su primer papel regular en una serie de televisión.

El film ingresará a la cartelera local el próximo 5 de diciembre.