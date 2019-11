Óscar Alarcón: “Casos complejos es una película fundamental”

Cuando el director Omar Forero lo invitó a participar en el casting para su película Casos complejos, Óscar Alarcón jamás imaginó que podría quedarse con el rol protagónico. El pintor piurano de 45 años sorprendió con su interpretación natural e inició un proceso de preparación durante la preproducción del rodaje que narra la vida de un fiscal trujillano, honesto y que no teme a descubrir a los corruptos. “El papel fue especial, pero el perfil ya estaba en el guion y aparentemente calcé en lo que buscaban. Me pareció interesante encarnar a un juez con estas características: probo y que busca hacer bien su trabajo. Creo que los ensayos que hicimos con los actores de tres meses ayudó mucho”, cuenta.

Alarcón es sincero al decir que no se inspiró en algún fiscal real para perfilar su papel. “Porque cuando se grabó la película todavía no habían ocurrido todos los destapes de la corrupción, lo de Domingo Peréz, y tampoco hablé con el fiscal trujillano, en quien se basa la historia. Omar, el director, había hecho su investigación y tenía claro el perfil, y me dirigió hasta ese punto. Ha sido toda una aventura, en verdad”, explica el actor.

Tampoco tuvo temor de que por interpretar un personaje con esas características pudiera sufrir alguna represalia. “No he calculado, hasta ahora, lo que pueda ocurrir con el personaje, es un tema espinoso. No creo que me exponga tanto como para que me pueda pasar algo en Trujillo. No lo he visto de esa manera, todo ha sido muy natural y me parece una película fundamental”, dice.

Tras la experiencia, Óscar Alarcón volverá a sus labores como artista y pintor. “Yo siempre estoy en mis talleres pintando. Esta ha sido una circunstancia muy particular que agradezco, que va a contar en mi vida, pero no sé, si a alguien se le ocurre que pueda ayudar en alguna producción chévere, aunque no hay un interés en ello”, afirma.