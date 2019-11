Bruce Lee, una leyenda admirada por leyendas

En la historia del cine, Bruce Lee es sin duda un icono y referente para muchos. La repercusión de su filmografía en la cultura popular ha sido una constante en el tiempo, lo que afirma la trascendencia de Lee.

Cuando murió en 1973, él solo tenía 32 años. El actor y maestro de las artes marciales ya había revolucionado la cultura pop, el cine y la filosofía. Hizo de su destreza física, su habilidad para la escritura y su pensamiento revolucionario un estilo de vida que el mundo empezó a admirar.

Bruce Lee nació un 27 de noviembre de 1940 en Chinatown, San Francisco, sin embargo, se crio en Kowloon, Hong Kong donde comenzó a tener entrenamiento de artes marciales a una corta edad, primero se especializó en Taichí y posteriormente en el estilo Wing Chung con el legendario maestro Ip Man.

Al cumplir los 18 años, regresó a Estados Unidos para estudiar filosofía en la Universidad de Washington, lo aprendido lo aplicó al arte de combate logrando con ello un nueva escuela y filosofía, el sistema Jun Fan Gung-Fu, así como a su propio método de combate llamado Jeet Kune Do.

Pero Lee ya tenía una carrera como actor, él apareció en diferentes películas interpretando niños, pero se convirtió en un personaje conocido en la serie The Green Hornet. Sin embargo, ganó popularidad gracias a las películas El Gran Jefe, The Way of the Dragon, Operación Dragón y Game of Death.

El legado del actor abarca el cine y la literatura, lo que ha hecho que su imagen haya perdurado al nivel de leyenda. Esto ha significado que Lee tenga muchos seguidores en el mundo, y entre ellos hay una larga lista de famosos, entre ellos tenemos a Jackie Chan, Stan Lee y Jean-Claude Van Damme.

Póster oficial de la mítica cinta de Bruce lee

Spike Lee

“La primera vez que entendí el poder de la película, fue cuando fui a la calle 42 para ver una película de Bruce Lee, no sé si era Operación Dragon o Five Fingers of Death, pero salió la película, fueron mil niños corriendo por la cuadra, golpeándose en la cabeza, supuestamente patadas voladoras, aterrizando sobre su trasero, y eso es porque acaban de ver a Bruce Lee”.

Jackie Chan

“La mejor historia para mí es cuando era joven, hacía la película Operación Dragón y peleaba con Bruce Lee. Estaba detrás de cámara esperando y sólo veía a Bruce haciendo ¡pa, pow, pa, pow! Entonces entré corriendo y mi vista se puso negra; él me pegó con un palo justo en la cabeza. Se equivocó, pero yo no hice nada, sólo me sentí un poco mareado y Bruce siguió actuando. Hasta que el director dijo ‘corten’, entonces se giró como diciendo ‘Dios mío’. Él corrió hacia mi y me levantó. ‘Lo siento, lo siento’, decía. La verdad es que yo no sentía dolor porque era joven y muy resistente. De repente, no sé por qué, pretendí estar muy adolorido. Sólo quería que Bruce me sostuviera el mayor tiempo posible. Luego, durante todo el día, cada vez que me miraba me saludaba de esa forma. Creo que ese fue el mejor momento de mi vida”.

Stan Lee

“Creo que cualquier personaje que incluya artes marciales de cualquier forma, tienes que decir que sus propios orígenes, de alguna forma, son de Bruce Lee, porque él fue el primero en hacer ese tipo de peleas y hacerlo un estilo de vida”.

Jean-Claude Van Damme

“Un maestro nunca es quien entrega la verdad. Es el guía, quien señala a la verdad que cada estudiante debe encontrar por sí mismo”.