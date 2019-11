The Irishman: conoce las canciones que forman parte del soundtrack de la película

The Irishman (El Irlandés) ya está disponible en Netflix desde el 27 de noviembre y miles de suscriptores han quedado sorprendidos y maravillados por la película dirigida por Martin Scorsese.

Basada en la novela I Heard You Paint Houses de Charles Brandt publicada en el 2016, la película cuenta con las actuaciones de Al Pacino (Jimmy Hoffa), Robert De Niro (Frank ‘The Irishman’ Sheeran) y Joe Pesci (Russell Bufalino).

La crítica ha alabado la cinta, considerándola como la mejor de 2019 y una digna candidata para llevarse múltiples estatuillas en los Oscar.

The Irishman tráiler

Sin embargo, una de las partes más importantes de The Irishman es el soundtrack, conformada por 20 canciones.

Los encargados de compilar la banda sonora fueron el músico canadiense Robbie Robertson y el supervisor musical Randall Poster, la cual está conformada por pistas previamente grabadas como música original.

The Irishman - Soundtrack

Lista de canciones en Spotify

1. En la quietud de la noche - Los cinco satinados

2. Unión de esmoquin - Glenn Miller y su orquesta

3. Te escucho tocar - Smiley Lewis

4. El hombre gordo - Fats Domino

5. Le Grisbi - Jean Wetzel

6. Delicado - Percy Faith y su orquesta

7. ¿He pecado? - Donnie Elbert

8. Tema para el irlandés - Robbie Robertson

9. Canción de la condesa descalza - Hugo Winterhalter y su orquesta

10. Un abrigo deportivo blanco (y un clavel rosa) - Marty Robbins con Ray Conniff

11. Canadian Sunset (versión única) - Eddie Heywood

12. Honky Tonk, Pt. 1 - Bill Doggett

13. Serenata melancólica - Jackie Gleason

14. Qué Rico el Mambo - Pérez Prado

15. Llorar - Johnnie Ray y The Four Lads

16. Sleep Walk - Santo & Johnny

17. Ha llegado el momento - The Golddiggers

18. Al Di La - Jerry Vale y The Latin Casino All Stars

19. Finge que no la ves - The Latin Casino All Stars

20 5. El Negro Zumbon (de la moción foto “Anna”) - Flo Sandon (No habilitada en Spotify)