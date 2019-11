The Irishman: ¿quién era Jimmy Hoffa? el sindicalista que aparece en la película

Netflix ya estrenó The Irishman, película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

La película cuenta la historia de Frank Sheeran (Robert De Niro), un asesino a sueldo y veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Sheeran cumple las órdenes de Russell Bufalino (Joe Pesci) y su familia criminal. Ahora anciano, el sicario recuerda los hechos que definieron su carrera criminal y el rol que ocupó en la desaparición de su amigo y líder sindical Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Sin embargo, a pesar que Sheeran le cuenta al espectador una parte de la vida de Hoffa, aún existen detalles que son desconocidos para el público.

¿Quién fue Jimmy Hoffa?

Jimmy Hoffa, cuyo nombre real es James Riddle Hoffa, nació en 1914., en el estado de Indiana, Estados Unidos.

Cuando cumplió 18 años a participar en las movilizaciones del que era el mayor sindicato en Estados Unidos, La Hermandad Internacional de Camioneros, conocida como los “Teamsters”.

En 1957, después de varias alianzas y promesas de expansión, Jimmy Hoffa sería el líder de los Teamsters, sin haber trabajado como camionero. Sin embargo, Hoffa comenzó a relacionarse con la mafia.

Según informaron The Washington Post y The New York Times, Hoffa ofrecía lavar parte del dinero mafioso por medio del sindicato, a cambio de intimidar a distintos empresarios y otras actividades ilegales.

Biografía Jimmy Hoffa

Robert Kennedy, el Fiscal General de aquellos años, se percató de esas maniobras y se convirtió en uno de sus críticos más acérrimos. Es así que creó un equipo para llevarlo a la cárcel. Y lo consiguió, aunque no por lo que él quería.

Después de salir de prisión, estaba en su intento de recuperar la presidencia de los Teamster, mediante varias apelaciones legales, cuando organizó un almuerzo ese 30 de julio de 1975 con un excompañero y con uno de los mafiosos más reconocidos de Detroit. Fue el día que lo vieron por última vez.