Michael B. Jordan podría ser el próximo Superman

Warner Bros realmente no sabe qué hacer con Superman. En un primer momento intentaron trabajar una visión más oscura con Zack Snyder, pero la recepción de la audiencia hacia Man of Steel y Batman vs. Superman fue mixta. Esto ha dejado al personaje en un incómodo limbo sin camino a seguir, a diferencia de Batman, que se retoma con Matt Reeves a cargo de la dirección y Robert Pattinson como protagonista.

Según información trascendida, el estudio viene tratando de “encontrar una manera de hacer que Superman sea relevante para el público moderno” y ha hablado con JJ Abrams , lo cual no es una sorpresa, ya que Bad Robot recientemente firmó un acuerdo importante con Warner Bros.

Lo que sí sorprende es que hubo una reunión con Michael B. Jordan porque quieren que interprete al superhéroe. El problema allí es que el ex basquetbolista no se sentiría preparado para comprometerse a asumir el proyecto debido a su apretada agenda.

Por otro lado, Henry Cavill ha manifestado que no ha renunciado al papel, pero debe tenerse en cuenta que si la próxima película de Superman no llega hasta 2023, habrá una brecha de seis años entre Justice League y esta característica sin título. Por este motivo Warner está buscando otras posibilidades como Superman, lo que dejaría rezagado a Cavill.

Superman cómic

La idea de que Superman sería irrelevante para la audiencia moderna es muy limitada. Ya hemos visto con el Capitán América que cuando tienes un carácter increíblemente moral, la mejor forma dramática de avanzar es probar esa moralidad.

Si bien elegir a Jordan como Superman sería un movimiento audaz y emocionante, es poco probable que Warner lo consiga. Por lo que todo indicaría que Abrams rediseñará el papel con un prometedor joven actor blanco y veremos si el clásico superhéroe finalmente puede despegar.