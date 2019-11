Sonic: Voz de Goku culpa al “dueño de la película” por contratar a Luisito Comunica

Sonic the Hedghehog se ha mostrado como una de las cintas más polémicas debido al diseño inicial del personaje, el cual no agradó del todo a los fanáticos por su poco parecido con la versión original de los videojuegos y la serie animada.

Pero un nuevo inconveniente se habría revelado con el estreno del tráiler en doblaje latino, mostrando al popular youtuber “Luisito Comunica” representando la voz de Sonic para la audiencia en Latinoamérica.

Versión en latino de Sonic: La Película

Esto trajo la molestia y burlas de muchos seguidores de la franquicia, quienes aseguraron que lo mejor fuese que un profesional se encargue de hacer su trabajo y no un influencer, el cual no ha llevado estudios sobre el tema, todo ello trajo que se cree una campaña para cambiar al mexicano por Yamil Atala, quien es conocido por darle vida al erizo azul en “Sonic y su Banda”.

Con todo esto, Mario Castañeda, reconocido por hacer la voz de Goku, no dudó en dar su opinión sobre el youtuber a través del portal CódigoEspagueti, cuando se le preguntó sobre la inclusión de los creadores de contenido en el doblaje.

"Es curioso como lo preguntas. Dices “estos actores que se meten” pero la realidad es que quien lo mete es el dueño de la película. Él es el que está diciendo ‘¿A quién quiero para que doble mi película?’. Luisito Comunica acaba de pasar los 23 millones y tantos de seguidores, que tumbó a Yuya del primer lugar como youtuber. Obviamente es una cuestión de marketing. De publicidad. Cuando tú traes a alguien que trae 23 millones de seguidores en redes sociales a que sea la voz de tu personaje. No sé si lo va a hacer bien o mal.", mencionó el artista.

Sin embargo, el actor también comprendió el enojo de los fans aludiendo que la mayoría ya se identifica con la voz de Sonic. “Y algo que no le gusta a los fans es que Sonic tiene una voz ya establecida que es Camila Tala o quien lo dobla en Venezuela me parece. Y esto es a lo que los seguidores no les gusta y tienen razón, porque le estas cambiando la voz a un personaje que para ellos es muy conocido y le estas poniendo la voz de alguien que no se dedica al doblaje. Pero bueno, el dueño de la película tiene la última palabra acerca de lo que quiere hacer con el doblaje de su película.”, finalizó.