Marvel: ¡Wolverine vs Hulk! Mark Ruffalo quiere realizar esta épica película

Dentro de la Infinity Saga del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), existe un personaje que se robó el protagonismo y el cariño de los fanáticos. Hulk o Doctor Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, terminó siendo el héroe de Avengers: Endgame.

Pese a que apareció en varias películas, es uno de los pocos personajes que no tuvo una película en solitario. Incluso muchos se preguntan si es que seguirá apareciendo en la Fase 4 del UCM, a lo que Mark Ruffalo reveló que aún queda mucho material por contar de Hulk.

PUEDES VER Dragon Ball: primera muerte de Krilin fue diferente y más cruel en el manga

Durante la Comic Con de Tokio, el actor declaró que tuvo conversaciones con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, sobre el futuro de Hulk.

“Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk”, empezó Ruffalo. “Y dije que sí, creo que todavía hay algunas historias que contar. Y él dijo 'Bueno, ¿por qué no vienes y me cuentas sobre ellas y veremos si podemos encontrarte un lugar en el universo?”

Una de esas grandes ideas de Ruffalo es protagonizar una cinta con un emblemático personaje de Marvel Comics y de los X-Men. “Hulk contr Wolverine. Me gustaría ver eso. Hulk contra Wolverine”, reveló Mark.

Tras la compra de Disney a 21th Century Fox, los derechos de Los 4 Fantásticos, Los X-Men, Deadpool y más, se van a unir al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por lo que podrían realizar películas donde ambos personajes aparezcan juntos.

En el cómic The Incredible Hulk #184, creado por Roy Thomas, Len Wein y John Romita Sr., Wolverine y Hulk lucharon por primera vez, incluso tuvieron una película animada.

¿Veremos este enfrentamiento en la Fase 5 del UCM?