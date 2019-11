‘La mujer en la ciencia’, una serie animada que reivindica una larga lista de científicas

Cuando niños, siempre oímos hablar de Albert Einstein o Isaac newton. A quienes les gustaba la ciencia, sean niños o niñas, crecieron queriendo ser como Nicola Tesla o Louis Pasteur. Siempre vimos a los científicos bien representados en los libros del colegio, una maravilla.

Pero, ¿Qué sucedía con las mujeres en la ciencia? Pues como en muchos otros ámbitos académicos, ellas eran invisibles. Raramente las veíamos en un texto escolar o escuchábamos a un profesor hablarnos de ellas.

Las chicas no tenían referentes femeninos en ese campo, al menos no mediante los canales usuales. No sabían quien fue Alice Catherine Evans. No imaginaban que podían ser tan grandes como Marie Curie, y esto se debe a que por mucho tiempo las mujeres fueron rezagadas en la historia de la ciencia.

Una situación atemporal que a penas se empieza a cuestionar, pues la representatividad de las mujeres en este campo es fundamental para promover la inclusión de nuevas generaciones de científicas. Es por ello que aprovechando las nuevas plataformas de difusión, se lanzó el proyecto “La mujer en la Ciencia”.

Esta producción fue desarrollada por la Universidad de Navarra a inicios de 2019. La institución buscaba visibilizar los aportes de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y que las nuevas generaciones se sientan inspiradas. Además, utilizan la animación como recurso de difusión para un tema poco popular con el fin de masificar este tipo de contenidos.

Todos los episodios de esta producción se encuentran disponibles en la plataforma web o el canal de YouTube de la universidad y son de libre acceso. Cada vídeo de esta serie consta de una entretenida narración biográfica de la vida de diferentes científicas, entre ellas encontraremos a Florence Nightingale, Rachel Carson o Cecilia Payne, pioneras en cada una de sus especialidades y ejemplo para todas las niñas y niños que sueñen con un futuro en la ciencia.