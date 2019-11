Rick y Morty 4x03 ONLINE: cómo, dónde y cuándo ver el tercer capítulo de la temporada 4

Temporada 4 capítulo 3 de Rick y Morty | ONLINE | No hay duda que la serie animada es una de las más vistas. La cuarta temporada comenzó el 10 de noviembre y desde entonces fue bien recibida por los televidentes.

El tercer episodio, titulado ‘One Crew Over The Crewcoo’s Morty’ se estrenará a través de los canales HBO, Adult Swim y TNT.

Sin embargo, la cuarta temporada de la serie será un regreso parcial, ya que el nuevo tráiler informó que los primeros cinco capítulos se emitirán este año; mientras que el resto será en algún momento de 2020.

Rick y Morty temporada 4 capítulo 3 ONLINE: ¿Cuándo se estrena el tercer episodio?

La fecha de estreno Rick y Morty de la nueva temporada 4 capítulo 3 es el 24 de noviembre en Estados Unidos, mientras que en España será el 25 de noviembre. Aún no hay fecha para Latinoamérica.

Rick y Morty temporada 4 capítulo 3 ONLINE: opening de la serie animada

Rick y Morty temporada 4 capítulo 3 ONLINE: ¿A qué hora se estrena la serie animada?

El estreno de Rick y Morty temporada 4 capítulo 3 está programada para ser estrenado a las 11:30 p.m. horario ET.

¿Dónde ver Rick y Morty temporada 4 capítulo 3?

El tercer episodio de la nueva temporada llegará a través de Cartoon Network, durante la emisión de Adult Swim.

Rick and Morty también está disponible online a través de la web y aplicación oficial de Adult Swim, aunque para acceder es necesario tener una suscripción de pago a un operador de cable. Solo el primer capítulo de la cuarta temporada está disponible completamente gratis.

Además, la futura plataforma de streaming HBO Max reveló que emitirá todos los episodios de Rick and Morty a partir de 2020 (aún sin fecha definitiva de disponibilidad).

Sinopsis de Rick y Morty temporada 4 capítulo 3

Adult Swim no ha compartido información de Rick and Morty 4x03 más allá del nombre del mismo y un pequeño teaser que se transmitió después del final del segundo capítulo.

"One Crew Over The Crewcoo’s Morty” es el nombre del cuarto episodio y su descripción indica lo siguiente:

“muchos giros y vueltas esta vez bro. Colóquese sus cascos”. Al parecer, Rick y Morty harán varios viajes en el espacio para reclutar a un equipo muy especial.

Rick y Morty 4 - Tráiler del capítulo 3

Lista de episodios Rick y Morty temporada 4

Capítulo 1: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat - 10 de noviembre de 2019

Capítulo 2: The Old Man and the Seat - 17 de noviembre de 2019

Capítulo 3: One Crew over the Crewcoo’s Morty - 24 de noviembre de 2019

Capítulo 4: Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty - 1 de diciembre de 2019

Capítulo 5: Rattlestar Ricklactica - 8 de diciembre de 2019

¿Cómo ver Rick y Morty por HBO EN VIVO ONLINE?

La cuarta temporada de la exitosa serie de Adult Swim se estrenará simultáneamente a Estados Unidos tanto en TNT España como HBO España el próximo 11 de noviembre.

Recuerda que solo se emitirán cinco de los 10 que conforman esta nueva entrega, esperando a la segunda tanda en 2020.

