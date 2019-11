BoJack Horseman 6: escucha el soundtrack de la última temporada

Bojack Horseman, la exitosa serie animada de Netflix, regresó con su sexta y última temporada.

La producción creada por Raphael Bob-Waksberg, se despedirá pronto del servicio de streaming y lo hará en dos partes.

La primera arranca con BoJack en ‘rehab’ y así comprobar si el famoso actor de los 90 con poco éxito consigue superar sus adicciones, se convierte en un caballo más coherente y logra sacar la mejor versión de sí mismo.

BoJack Horseman 6 - Tráiler

BoJack Horseman estrenó los ocho capítulos de la primera parte de su sexta temporada el 25 de octubre. Los 8 episodios restantes de la segunda parte llegarán a Netflix el 31 de enero de 2020.

Banda Sonora de BoJack Horseman - Temporada 6

En cuanto al soundtrack de BoJack Horseman, la temporada 6 comienza de la misma manera que acabó la quinta.

Esto quiere decir que vamos desde el “Under Pressure” de The War on drugs al “Comme Ça”, nuevo single del álbum de South of France, que suena en los primeros compases del capítulo 1.

A continuación te daremos el resto de canciones de la serie en su sexta temporada:

Canciones de BoJack Horseman temporada 6

Episodio 1: Un caballo va a una clínica de desintoxicación

- Picnic For Two de Frank Tapp.

- Comme Ça de South of France.

Episodio 2: La nueva clienta

- Back In The 90′s (Lullaby Version) de Jesse Novak.

Episodio 3: “Una historia con buen sabor de boca”

Baseball / Hockey Charge Stadium Organ Theme - (Versión Desconocida).

High Above Chicago de Fialta.

Episodio 4: “¡Sorpresa!”

Don’t Try de Extreme Music.

Episodio 7: “La cara de la depresión”

Take Me Down Easy de James Henry Jr.

Canción de los créditos finales

Back In The 90′s de Grouplove