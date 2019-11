Merlí: la historia continúa

Por: Cecilia Castillo

Para nadie es un secreto que ‘Merlí’ es una de las series más exitosas de la pantalla chica. Entre el 2015 y 2018 se emitieron sus tres temporadas a través de la señal de Antena 3, pero fue por Netflix, donde alcanzó éxito a nivel mundial.

Fue protagonizada por Francesc Orella, como Merlí, el profesor de filosofía, cuyo alumno favorito era Pol Rubio, interpretado por Carlos Cuevas. Y será este joven actor de 23 años quien asumirá el rol principal en ‘Merlí: Sapere Aude’, una serie original de Movistar, que se estrenará en Latinoamérica el jueves 5 de diciembre, en simultáneo con España.

PUEDES VER The Witcher: serie de Netflix reveló los títulos oficiales de sus ocho capítulos

Cuevas se encuentra en Lima junto a la experimentada actriz María Pujalte, quien interpretará a la nueva mentora de Pol. Con ellos, la argentina Azul Fernández. El trío habló sobre el esperado spin-off a cargo de Héctor Lozano, creador de la serie original.

“No se trata de la cuarta temporada, por lo tanto, la figura de Merlí está solo en el recuerdo del personaje y en los espectadores que vieron la serie”, dice Cuevas, escoltado de sus nuevas compañeras. “Es una serie nueva, donde todo lo que el espectador quiere saber se le contará, pero con personajes nuevos muy importantes”, dicen.

PUEDES VER Stranger Things 4: teoría revela que Hopper no sería el prisionero estadounidense

Carlos Cuevas es considerado una de las grandes promesas de España. Tiene amplia experiencia en teatro y televisión y su más reciente trabajo en el cine ha sido al lado de la gran actriz española Carmen Maura en ‘Gente que viene y bah’.

Pero ¿cómo lleva el éxito que ha ganado mundialmente gracias a Merlí? “Lo llevo sorprendentemente muy bien, porque antes de la era de las plataformas esto no era común, y esta serie no nació con esta voluntad, ni con esta aspiración. Nos encanta compartir este proyecto con mucha más gente porque creemos que habla de temas que nos interesan y que está bien escrita”.

Cuevas confiesa que siempre ha tenido profesores fantásticos “además, soy un gran admirador de la figura del profesor. Respeto mucho la jerarquía y me he sentido inspirado por muchos y ya no solo desde la docencia porque he tenido compañeros y compañeras en este camino que me han ayudado mucho”.

Maria Pujalte será la profesora Bolaño, la mentora universitaria de Pol Rubio. La carismática actriz española asumirá el rol de maestra de filosofía, tras la muerte de Merlí, personaje que, confiesa, asume con bastante expectativa. “Bueno, sí, tengo la valla muy alta porque es una serie que yo también ‘devoré’ y también admiraba mucho a Merlí y me gustaban todos ellos (los personajes). Disfrutaba mucho como espectadora. Y ahora como actriz aquí, pienso que está bien escrita, que es una serie inteligente, divertida, tierna. Yo, en lo personal, me enternecía mucho viéndola. Y todo eso me planteaba un gran reto como actriz, que te hace mover, y eso es bonito para un actor. Los actores siempre tenemos temores y cuando dicen ‘acción’ temblamos como una hoja y cuando hay un material tan bueno como este sientes como un motor muy fuerte”.

PUEDES VER Netflix: Saint Seiya Soul of Gold llegaría a la plataforma

Finalmente, Azul Fernández, de 21 años, reconoce que el casting que hizo desde Argentina y envió a Barcelona fue la gran noticia de su vida. Ella interpretará a Minerva. “Seré compañera de Pol, una chica que tiene su propia historia. Tenemos escenas muy lindas entre ambos...”.