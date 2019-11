Luke Cage: Terry Crews podría ser el nuevo ‘Héroe de Alquiler’

Unos meses después de que Netflix cancelara abruptamente las series que involucran a los héroes de Marvel, distintos portales informaron que Kevin Feige estaba buscando reiniciar toda la lista de personajes que aparecían en el servicio de streaming y llevarlos al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Desde entonces, los informes han afirmado que si los Defensores reaparecieran en el UCM, entonces Krysten Ritter, Charlie Cox y Jon Bernthal tenían oportunidad de continuar interpretando a Jessica Jones, Daredevil y The Punisher respectivamente.

Desafortunadamente, eso dejó al actor que interpreta a Luke Cage, Mike Colter, fuera de la lista.

A pesar que las dos temporadas del programa fueron elogiadas por los críticos por contar con temas sociopolíticos, parece que no fue suficiente para que la carrera de Colter como Power Man continúe.

Con Luke Cage programado para tener un reinicio, Marvel ahora está buscando un nuevo nombre para asumir el papel y las fuentes cercanas a We Got This Covered, indican que el estudio está interesado en que Terry Crews se una al UCM como el ángel guardián de Harlem.

Si bien aún no hay nada confirmado con Crews, anteriormente Marvel Studios expresó su interés en que el actor sea Luke Cage antes de que Colter fuera elegido.

Por supuesto, a los 51 años, Crews también puede estar un poco fuera del rango de edad que Marvel Studios está buscando cuando se trata de reiniciar personajes.

Pero aún podrían utilizarlo en un papel secundario como un veterano canoso que ha pasado décadas defendiendo su barrio.

Solo queda esperar los próximos días para esperar que algún representante de Marvel confirme o desmienta la información.