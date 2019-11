What If: Spider- Man se luce como Iron Man en serie de Disney Plus [FOTO]

Ahora que Spider-Man (Tom Holland) está de nuevo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), los fanáticos ahora especulan sobre cómo será el futuro del personaje.

Con Tony Stark (Robert Downey Jr.) muerto durante los eventos de Avengers: Endgame, muchos esperan que el Trepamuros cumpla el papel dejado por el empresario multimillonario.

A su vez, eso lleva a un fan art bastante retorcido, gracias a Instagrammer @cvialet_art.

El artista imaginó cómo se vería Peter Parker si se pusiera una armadura híbrida de Spider-Man y Iron Man para la serie de Disney Plus, What If.

Spider-Man como Iron Man.

¿Qué pasará con Tom Holland?

El actor aparecerá como Peter Parker en Spider-Man 3 y una película más del UCM, un acuerdo que el actor ayudó a negociar con el jefe de Disney, Bob Iger.

"Milagrosamente. Él era. Tuvimos un evento denominado D23, y Tom estaba allí porque es una voz de Pixar

Dijo algo en el escenario, y estaba claro que los fanáticos querían que Tom volviera como Spider-Man en Marvel", dijo Iger.

“Después del D23, Tom contactó a personas que trabajan para mí y les dijo: ‘¿Me pueden dar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de Bob?’ Por supuesto que fueron muy cuidadosos. Le dije ‘Claro, que se ponga en contacto conmigo’, y lo hizo".

Agregó: “Hablamos. Estaba claro que le importaba mucho. Y en realidad, nos preocupamos por él", culminó el ejecutivo.