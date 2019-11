Marvel: Jack Black desea interpretar a Kingpin o La Mole en el UCM

Aún faltan varios meses para que se de inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, pero eso no detiene a la compañía de seguir planificando nuevos proyectos. Y sabiendo que hay varios personajes que tienen pendiente su aparición en la pantalla grande, hay muchos actores que ya van deslizando su interés.

Ese es el caso de Jack Black, a quien muchos recordarán por Escuela de Rock, The Holiday y su banda de rock Tenacious D o por su papel más reciente en Jumanji en la Selva.

El comediante, que se encuentra promocionando la secuela Jumanji: The Next Level, reveló en una entrevista qué papel le gustaría interpretar en las adaptaciones de superhéroes de la ‘Casa de las Ideas’ de contar con la oportunidad de hacerlo. Éste mencionó a dos personajes sin ningún titubeo.

“No. Nadie viene a la mente. Oh, sería divertido hacer de un tipo malvado, como Kingpin. Sí. No lo sé. ¿Tal vez La Mole? Sería genial ser ese tipo hecho de roca de los Cuatro Fantásticos”, declaró el actor.

La Mole

Dichos personajes no han aparecido aún como parte del MCU, así que este deslizamiento puede ser una puerta semiabierta ante una eventual posibilidad. Kingpin es el popular villano de los cómics de Daredevil que pudo ser visto por última vez en la serie Daredevil que llegó directo a Netflix. Por otro lado, La Mole no ha contado con la suerte de ser parte de una producción de calidad, y teniendo en cuenta que Marvel Studios recuperó los derechos de la Primera Familia su llegada es inminente.

Quizá a algunos fans podría no gustarle la idea de Jack Black como Kingpin, esto debido a que el actor es reconocido por sus papeles como comediante. En ese sentido, La Mole suena como una mejor opción, aunque no hay porque subestimarlo pues podría dar la sorpresa en una interpretación más sobria.