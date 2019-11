Marvel: Aaron Taylor-Johnson no descarta su regreso al UCM como Quicksilver

Quicksilver es uno de los Vengadores más destacados en los cómics, pero su carrera en UCM fue breve.

Pietro Maximoff fue presentado en Avengers: Age of Ultron, pero fue asesinado, cuando sacrificó su vida para salvar a Hawkeye y a un niño durante la Batalla de Sokovia.

Sin embargo, este es el universo de Marvel, donde la muerte no es necesariamente el final, los fanáticos no han perdido la esperanza de que el velocista pueda regresar en el futuro de la franquicia.

Quicsilver muere en Avengers: Age of Ultron

Pero, ¿qué dice Aaron Taylor-Johnson, sobre las posibilidades de un regreso?, periodistas del portal We Got This Covered se encontraron con el actor británico y le preguntaron si volvería a interpretar al superhéroe.

“Si hay una historia interesante, y un viaje de personaje interesante en ese mundo, en el mundo de Marvel, entonces hay una discusión [para tener]. Nunca he estado abierto a discutir, pero Dios sabe, rumores, eso es todo lo que son en este momento”, expresó el actor.

Pero la pregunta es: ¿realmente Marvel está planeando traerlo de regreso? Los dos próximos proyectos que podrían incluir al personaje de manera más factible son WandaVision y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que explorará otros mundos.