Batman: ¡Confirmado! John Turturro interpretará a Carmine Falcone

Batman sigue sumando integrantes a su elenco. Es por ello que Matt Reeves, director del largometraje, confirmó a través de sus redes sociales que John Turturro será parte de la nueva película del murciélago.

Turturro, quien es reconocido por su mítico personaje en The Big Lebowski, encarnará a Carmine Falcone. En DC Comics, este es un villano y líder de la Familia Falcone, una importante organización criminal que siembra el terror en Gotham.

Su papel en Batman es singular e interesante, considerando que la Familia Falcone tiene un importante rol en la historia de The Long Halloween, el cómic que se alinea a la trama de esta nueva entrega. En cintas anteriores, Carmine Falcone fue interpretado por Tom Wilkinson y John Doman.

La nueva entrega de Batman será protagonizada por Robert Pattinson, mientras Zoë Kravitz le dará vida a Catwoman y Jeffrey Wright estará como el Comisionado Gordon. El guión fue escrito por Reeves y Mattson Tomlin, y se espera que la película sea estrenada en junio de 2021.

Adicionalmente, a Turturro podremos verlo en la serie de HBO The Plot Against America y en el spin off de la cinta de culto de los Coen.