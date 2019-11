Terminator Dark Fate: Tim Miller declara que no volverá a trabajar con James Cameron

Tim Miller, director de Terminator: Dark Fate, admitió que “todavía está procesando” el fracaso de taquilla de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Además, indicó que es difícil que vuelva a trabajar con James Cameron, aunque especificó que está en buenos términos personales, pero su relación profesional no se extenderá más allá de lo que pretendía ser el comienzo de una nueva trilogía.

Miller admitió que no estaba seguro de cómo iba a reaccionar Cameron ante su edición, pero que después de una proyección, “Se encendieron las luces, y había muchas cosas que había cortado que Jim pensó que eran importantes y escenas que habíamos filmado. Había tenido desacuerdos”, dijo el director.

Tráiler de Terminator: Dark Fate

Miller y Cameron tenían desacuerdos más grandes sobre Legión, un Skynet actualizado, y su papel en el futuro: Cameron prefería un futuro donde la humanidad fuera victoriosa, y Miller prefería lo contrario.

“[Sugerí] Legion es tan poderoso, la única forma de vencerlo es retrocediendo en el tiempo y estrangulándolo en la cuna”, dijo el director. “Jim dice: ‘¿Qué tiene de dramático que los humanos pierdan?’ Y digo: ‘Bueno, ¿qué tiene de dramático que los humanos ganen y solo necesiten seguir ganando?’"

Cuando se le preguntó si alguna vez volvería a trabajar con James Cameron, Tim Miller respondió con un rotundo no.

“Puedo decir que no, pero no tiene nada que ver con el trauma que tengo de la experiencia. Es más que simplemente no quiero volver a estar en una situación en la que no tengo el control para hacer lo que creo que es correcto.

La semana pasada recibí un correo electrónico de Jim, que dijo: 'Sé que nos enfrentamos un poco. Lo atribuí todo a dos personas fuertes y creativas con diferencias de opinión y creo que mejoró la película. Volveré a Los Ángeles en diciembre. Vamos a tomar una cerveza".