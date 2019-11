Star Wars: ¿Por qué Rey es tan poderosa? Director revela su uso de la Fuerza

Cuando empezó la nueva trilogía de Star Wars, los fans pensaron que los nuevos Jedi serían Skywalkers, sin embargo se dieron con la sorpresa que Rey, una chatarrera, usaba la Fuerza e incluso fue entrenada por Luke y Leia.

Durante el Episodio VII y VIII, vieron la evolución de Rey. La nueva Jedi se volvió cada vez más poderosa y saltaba la pregunta, ¿Cómo obtuvo la Fuerza? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué ella puede tenerla? El director J.J. Abrams ha respondido estas preguntas.

La revista Rolling Stone entrevistó al director de Star Wars: The Rise of Skywalker, a quien le preguntaron sobre la evolución de poderes de Rey. “Sí, espeluznante, ¿verdad? Es un punto justo. No es casualidad”, respondió Abrams.

Mira aquí el nuevo adelanto del Episodio IX

En la trilogía original de Star Wars, vimos a Luke Skywalker evolucionar rápidamente, incluso mostró aptitudes de poseer la Fuerza sin haber entrenado. Los fans lo aceptaron; sin embargo con Rey es totalmente diferente, pues ha sido cuestionada por ello.

“La idea era contar la historia de una joven que era innatamente poderosa, innatamente moral, innatamente buena, pero que también luchaba por su lugar en el mundo y se vio obligada a valerse por sí misma en todos los sentidos”, empieza Abrams sobre Rey.

Mira aquí el tráiler oficial del Episodio IX

“Incluso en la primera reunión con Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm), surgió la idea de tener una mujer protagonista”.

Star Wars: The Rise of Skywalker contará con Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran y Joonas Suotamo. El Episodio IX se estrenará el 19 de diciembre.