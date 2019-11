Avengers: Endame: escena eliminada revela que el ejército de Thanos era casi invencible

Una de las escenas más sorprendentes de ‘Avengers: Endgame’, es cuando los superhéroes se enfrentan a Thanos en la batalla final de la película, ya que cuando todo parecía que iba a terminar mal, varios portales se abren, transportando a todos los héroes que habían sido desintegrados en ‘Infinity War’, pero que luego regresaron a la vida por el chasquido de Hulk, permitiendo el inicio de una gran pelea.

El detalle, sería que el ejército del terrible villano sería mucho más fuerte de lo que dieron a conocer en la cinta y durante la batalla librada en Wakanda en la cinta ‘Infinty War’, se pudo conocer que los miembros del ejercito de Thanos, recibían el nombre de Outriders, criaturas sedientas de sangre cuya motivación principal es arrasar todo a su paso, mismas que volvieron a aparecer en la batalla final de ‘Endgame’.

Ahora, gracias al libro, Avengers: Infinity War - The Art of the Movie’, mostró que el antagonista habría utilizado la tecnología recolectada durante sus viajes a través de la galaxia para modificar a estas criaturas, las cuales sin duda, lucen muchos más poderosas con este nuevo diseño.

Marvel

Jerard Marantz, uno de los diseñadores, habló más sobre esta nueva apariencia de los Outriders en el libro. “Me encantó diseñar los Outriders, fue un verdadero desafío, después de mirar el material de origen, quería que tuvieran una calidad biomecánica, ya que existía la preocupación de que los Outriders se parecieran demasiado a un simbionte de Venom, y el desafío era garantizar que tuvieran un aspecto único, para lograr eso, decidí hacerme biomecánico con ellos e incorporar las mismas formas que se usan en la armadura de Thanos y en Proxima Midnight’s y Corvus Glaive”, afirmó el diseñador.

De esta manera, el ejército de Thanos era más poderoso en ‘Endgame’ y revelaría a ciencia cierta que los Avengers hubieran tenido más dificultades para eliminar a estos poderosos enemigos, lo cual les hubiera llevado más tiempo y la película se hubiera alargado.