Channing Tatum hará el live action del cómic “The Maxx”

El actor y protagonista de “Comando especial 21”, “Ataque a la casa blanca”, “G.I. Joe”, entre otras, entrará al mundo de cintas basadas en cómics. ¿De quién estamos hablando? Channing Tatum.

La estrella, junto al productor Roy Lee ("It, “The Departed”), se encuentran trabajando en una nueva adaptación del cómic The Maxx.

Según la información de The Hollywood Reporter, el proyecto de Channing Tatum y Roy Lee estará basado en el famoso cómic de 1993, el cual fue creado por Sam Kieth y publicado por Image Comics. Aún no se sabe si es que será una película o una serie de televisión.

Pese a que Tatum y Lee trabajarán en esto, no será la primera adaptación de este cómic pues en 1995, MTV tradujo la historia de The Maxx en una serie animada de 13 episodios. Incluso fue premiada con un premio Annie.

The Maxx

¿De qué trata el cómic The Maxx?

La trama se desarrolla en dos mundos: el real y el Outback. El cómic sigue la historia del personaje titular, quien en el mundo real es un hombre sin hogar que vive en una caja, sin embargo, en el Outback es un poderoso ser enmascarado que tiene por misión, proteger a la Reina de la Selva.

En el mundo real, ella es una trabajadora social llamada Julie Winters, quien frecuentemente ayuda al protagonista desconociendo la existencia de ese otro mundo y el efecto que tienen sus acciones en ese lugar.