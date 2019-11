Black Adam: Henry Cavill aparecería como Superman en cinta de ‘La Roca’

Hace unas semanas, Dwayne ‘La Roca’ Johnson confirmó que la película de Black Adam llegaría en diciembre de 2021, incluso mostró una imagen de cómo luciría convertido en el antihéroe.

Además de ello, la estrella de Jumanji y la saga Rápidos y Furiosos confirmó la aparición de la Justice Society of América. Si creías que eso era todo, entonces estás equivocado. Henry Cavill podría aparecer en Black Adam como Superman. ¡El Hombre de Acero está de vuelta!

Harim Garcia, el productor de Shazam! ha dejado entrever la aparición de Henry Cavill en la cinta de Dwayne Johnson. El futuro del actor como Superman aún no está del todo acabado, pues él mismo declaró hace unos días que aún mantendrá el manto del héroe durante mucho tiempo más.

De acuerdo a esto, Harim Garcia, en conversación con ComicBook, dejó abierta la posibilidad de que Superman aparezca en Black Adam.

“Creo que el Universo DC es un universo maravilloso y estamos abiertos a todo. Tenemos grandes aspiraciones para él. Somos amigos de Henry. Dwayne y Henry son amigos, de igual forma se trata de una gran marca de cómics. Y siempre me ha encantado la idea. Quién sabe, pero hombre, Superman en Black Adam suena genial. Eso sería realmente poderoso”.

En Shazam! hubo una breve aparición de Superman, sin embargo, no fue Henry Cavill quien lo interpretó, por lo que se corrió el rumor de que no volvería a ser el Hombre de Acero en lo que resta de cintas.

“Hombre de Acero fue un gran punto de partida, si pudiera regresar no le cambiaría nada. Batman v Superman fue una película de Batman y creo que ese reino de la oscuridad es genial para una película de Batman.

Liga de la justicia simplemente no funcionó. La capa está en el clóset. Sigue siendo mía, no me he dado por vencido con el papel”, expresó Henry Cavill.