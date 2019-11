Star Wars: el regreso del Emperador Palpatine fue una “ocurrencia” de J.J. Abrams

Estamos exactamente a un mes de lestreno de Star Wars: The Rise of Skywalker. El Episodio IX de la saga que creó George Lucas hace más de 40 años marcará el final de esta misma.

Como parte de la cobertura a esta gran película, la revista Empire reveló nuevas imágenes, portadas únicas y entrevistas exclusivas. En este caso, la de Colin Trevorrow, quien iba a ser el director de la cinta antes de salir por diferencias creativas.

El director reveló en la entrevista que veremos en Star Wars: The Rise of Skywalker algunas ideas suyas -tendrá créditos como responsable de la historia-, sin embargo, contó algo que no se le ocurrió a él sino a JJ Abrams.

Portadas únicas de Star Wars. Foto: Empire

“Traer de vuelta a al Emperador fue una idea que JJ puso sobre la mesa cuando subió a bordo. Honestamente, es algo que nunca consideré. Le felicito por ello. Esta fue una historia difícil de desbloquear, y encontró la llave para hacerlo”.

Colin también contó a Empire que le sugirió al director Rian Johnson incluir la escena en la que rey y Poe se conocen en Star Wars: The Last Jedi.

“Le pregunté a Rian si podía incluir un momento en el que Rey y Poe se conocieran por primera vez. Son personajes tan queridos, que pareció bien que compartiesen algo de historia en la próxima película. Pensé que la forma en que lo hizo era perfecta”.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrenará en Perú el próximo 19 de diciembre.