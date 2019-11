Retablo postula a otro galardón

Retablo sigue cosechando éxitos. La cinta dirigida por Álvaro Delgado Aparicio competirá en los Independent Spirit Awards 2020 en la categoría de mejor película internacional.

El filme se enfrentará a cintas como Invisible Life, de Brasil; Les Miserables, de Francia; Parasite, de Corea del Sur; Portrait of a Lady on Fire, de Francia; y The Souvenir, de Reino Unido.

Fue la cuenta oficial de Twitter de Film Independent, organización encargada de defender la independencia creativa en la narración visual y apoyar a una comunidad de artistas que encarnan la diversidad, la innovación y la singularidad de la visión, la que dio a conocer la postulación de Retablo.

La gala se realizará el 8 de febrero en Estados Unidos, un día antes de la entrega de los Premios Óscar.

La cinta protagonizada por Magaly Solier y Amiel Cayo ya se ha hecho de 32 premios internacionales. Asimismo, ha sido elegida como la cinta peruana que postulará en los Premios Goya del 2020.

Grabada en quechua, Retablo se centra en la mirada de Segundo Páucar, un joven que es entrenado por su padre en el arte del retablo. Un día observa a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo. Inmerso en un entorno conservador, el joven tratará de convivir en silencio con lo que le sucede a su alrededor.