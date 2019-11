Marvel: ¡Doctor Stark! Hechicero usa traje de Iron Man en escena desechada de Infinity War

Con el lanzamiento del box Infinity Saga, se han revelado distintos artes conceptuales de lo que pudieron ser algunas escenas de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Por ejemplo, tuvimos la aparición de Hulk saliendo de la armadura Hulkbuster, Nebula usando el Guantelete del Infinito, la versión bebé de Thanos, entre otros. Sin embargo, lo más llamativo han sido las armaduras de Doctor Strange y Iron Man.

Los personajes más introvertidos de Marvel Studios se conocieron por primera vez en Avengers: Infinity War. Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbach y Iron Man, Robert Downey Jr., tuvieron una extraña relación.

Doctor Strange fue capturado por los hijos de Thanos y llevado a su nave, por lo que Iron Man junto a Spider-Man se lanzaron a ayudarlo. Incluso protagonizaron la curiosa escena de los 14 millones de futuros que vio el hechicero.

Ahora último, en el libro de artes conceptuales de Avengers: Endgame, Marvel’s Avengers: Endgame - The Art of the Movie, se puede ver algunas escenas descartadas para Avengers: Infinity War, como por ejemplo a Doctor Strange y Iron Man intercambiar armaduras.

En las imágenes -que podrás encontrar en la notagalería de la parte superior- podemos ver la batalla de los héroes con Ebony Maw en su nave. Ambos personajes intercambian sus trajes, Doctor Strange con la armadura de Iron Man y a este, con la clásica capa.

Finalmente, estos artes no llegaron a la pantalla grande. ¿Te hubiese gustado ver a estos héroes intercambiar trajes en Avengers: Infinity War?