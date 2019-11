Marvel: Black Widow y Thanos se habrían enfrentado en épica batalla en Vormir

Avengers: Endgame fue la resolución y desenlace de toda la franquicia de superhéroes, exponiendo momentos tristes como la muerte de Tony Stark para derrota a Thanos o el final de Natasha Romanoff para adquirir la Piedra del Alma.

Cabe recordar que, cuando Clint y la heroína fueron a Vormir para obtener una de las piedras, se encontraron primero a Cráneo Rojo y les dijo que debían hacer un sacrificio y ella terminó dando su propia vida para tenerla.

No obstante, una versión anterior del guion mostró a Black Widow confrontando a Thanos en el mencionado planeta, lo cual hizo que el viaje sea mucho más peligroso y difícil de lo que ya era.

Y en el libro de arte conceptual, Marvel´s Avengers: Endgame – The Art of the Movie, reveló una ilustración donde se ve a Romanoff y Hawkeye escondiéndose del villano en Vormir, haciendo todo lo posible para ocultarse hasta que este se vaya y así puedan completar su misión.

Black Widow

Black Widow

Para el lamento de los fans, el texto que sale en la obra solo explica lo que ya se vió en la película donde Red Skull menciona el sacrificio que deben hacer para obtener la Piedra del Alma.

"Cuando Clint y Natasha llegan a Vormir para localizar la Piedra del Alma, no pasa mucho tiempo antes de que se enfrenten al Cráneo Rojo y aprendan que la única forma de obtener la Piedra es a través de un sacrificio personal: perder lo que tú amor. Un alma por un alma ".

No cabe dudas que ver a Black Widow dando una batalla épica contra Thanos, habría encantado a todos los fanáticos, sin embargo, entregar su vida por obtener un beneficio en común, es algo que realzó el valor del personaje.