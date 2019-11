Frozen 2: Elsa no tendrá novia y productor explica el por qué

Frozen 2 ha sido una de las cintas más esperadas de Disney, tras la posibilidad de ver a Elsa con una pareja, en este caso una novia. Esto debido a que la comunidad LGBT decidió tomar al personaje como símbolo de cambio e inclusión.

Sin embargo, grande fue la sorpresa para todos, cuando pasado un día del estreno de la película, no se vio nada de ello, generando la decepción de algunos fanáticos. Y todo habría comenzado en 2016 con la campaña #GiveElsaGirlfriend (denle una novia a Elsa) pero al final, no lograron su cometido.

Por lo cual el productor de la secuela, Peter del Vecho, no se mantuvo callado y decidió responder a través de Radio Times el por qué decidieron omitir una relación homosexual con la protagonista.

“Simplemente no es parte del viaje de la historia que estamos contando. Lo que es realmente importante es que ella ha sido reina durante tres años y no entiende realmente por qué es la única humana en el mundo que tiene estos poderes, o qué se supone que debe hacer con esos poderes. Su viaje no es romántico, realmente trata de descubrir quién es ella y cuál es su propósito, y la relación central, al igual que en la primera película, es entre Anna y Elsa. Queríamos que esa fuera la relación más fuerte de la familia de la película”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE FROZEN 2

A pesar de que Elsa no consigue novia en “Una Aventura Congelada”, muchos fanáticos la involucraron con Honeymaren, un nuevo personaje de la tribu indígena Northuldra, por lo que creen, que habrá un posible romance en la tercera parte, lo cual fue desmentido por el actor Alfred Molina, que le da voz al rey Agnarr y por la compositora Kristen Anderson-Lopez que comentó en la Expo D23 2019.

“Al igual que la primera película, Elsa no solo se define por un interés romántico. Hay tantas películas que definen a una mujer por su interés romántico. Esa no es una historia que quisiéramos contar en este momento. Lo que realmente queríamos decir era que, si tienes estos poderes, ¿cómo creces y cambias y encuentras tu lugar en el mundo y encuentras respuestas que no se han encontrado antes?”

Ya es sabido que, Frozen: Una Aventura Congelada tiene como enfoque, el descubrimiento de los poderes de Elsa y el amor fraternal hacia su hermana, llevando la historia de una princesa más allá del hecho de encontrar a un príncipe para lograr su cometido. Y ese es el mensaje que los creadores desean que se mantenga, independientemente de si logra tener pareja.