Star Wars: la trilogía tendría nuevo director y no sería Rian Johnson

A través de The Hollywood Reporter, informaron que la presidenta de Lucasfilm, Katheleen Kennedy, encontró a un director quien estará al mando de la siguiente película de Star Wars, que posiblemente se estrene en 2022 y cuyo anuncio oficial puede salir en 2020.

Según el medio, habrá otra entrega de la popular franquicia, pero no será parte de la trilogía de Rian Johnson y que todos los detalles serán revelados en enero del siguiente año.

“Fuentes aseguran que Kenney tiene un filme programado para 2022, pero no el que será desarrollado por el cineasta de Los Últimos Jedi, Rian Johnson. El contrato de Kennedy termina en 2021, y si estará en el mismo puesto cuando la película esté terminada no ha sido aclarado”.

Y según los último reportes, todo apunta a que tanto Jon Favreau y Dave Filoni serían los encargados del siguiente proyecto, debido a las buenas críticas que están recibiendo por su trabajo en “The Mandalorian”.

Por el momento, todo apuntaría al próximo lanzamiento de The Rise of Skywalker, que llegaría a la pantalla grande el 20 de diciembre de 2019, la que sería la película más larga de Star Wars, incluso superando por tres minutos a “The Last Jedi”.