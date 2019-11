Rick y Morty: fans descubren que cuarta temporada está en página para adultos

La popular serie animada Rick y Morty estrenó su cuarta temporada hace dos semanas y, ante la sorpresa de todos sus seguidores, ya se encuentra en una curiosa página para adultos.

Aunque sus dos primeros episodios están disponibles en diferentes servicios de bajo demanda, los fans han descubierto que han sido subidos a Pornhub.

A través de las redes sociales, los fanáticos comentaron su experiencia al ver el primer episodio Rick y Morty de la cuarta temporada en la conocida página porno.

“Acabo de ver el útlimo episodio de Rick y Morty en Pornhub. Sinceramente, la vida es una locura. El futuro es aquí, y es confuso”, puso uno de los fanáticos.

“Creo que el hecho de que haya ido a PornHub a ver el primer capítulo de Rick y Morty es una prueba de lo buena que es la serie”, broma otro seguidor.

“No me pregunten cómo lo he averiguado, pero pueden ver nuevos episodios Rick y Morty en PornHub... No sé. De nada”.

Actualmente la cuarta temporada de Rick y Morty llevan estrenados dos episodios.

Sinopsis de Rick y Morty temporada 4 capítulo 2

Rick es un anciano mentalmente desequilibrado pero científicamente dotado que recientemente se ha vuelto a conectar con su familia. Pasa la mayor parte de su tiempo involucrando a su nieto Morty en aventuras peligrosas y extravagantes en el espacio y universos alternativos. Compuesto por la ya inestable vida familiar de Morty, estos eventos le causan a Morty mucha angustia en el hogar y la escuela.

¿Dónde ver Rick y Morty temporada 4 capítulo 3?

El segundo episodio de la nueva temporada llegará a través de Cartoon Network, durante la emisión de Adult Swim. Además, la futura plataforma de streaming HBO Max reveló que emitirá todos los episodios de Rick and Morty a partir de 2020 (aún sin fecha definitiva de disponibilidad).

Lista de episodios Rick y Morty temporada 4

Capítulo 1: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat - 10 de noviembre de 2019

Capítulo 2: The Old Man and the Seat - 17 de noviembre de 2019

Capítulo 3: One Crew over the Crewcoo’s Morty - 24 de noviembre de 2019

Capítulo 4: Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty - 1 de diciembre de 2019

Capítulo 5: Rattlestar Ricklactica - 8 de diciembre de 2019