¡Gran Logro! Retablo obtiene nueva nominación como Mejor película internacional

Retablo es la cinta peruana que más premios ha venido cosechando alrededor de todo el mundo. El largometraje plantea una narrativa entorno a la igualdad e interculturalidad que muy poco se ha tratada en su conjunto.

Por ello, es que en esta ocasión la película ha recibido un nuevo reconocimiento internacional con su nominación a los Independent SpIrit Awards 2020. Esta vez, el filme competirá contra producciones de Brasil, Francia, Corea del Sur y Reino Unido.

Retablo, el film dirigido por Álvaro Delgado Aparicio, ha sido nominadao en la categoría “Mejor película internacional”. En esta terna buscará superar a filmes como: Invisible Life (Brasil), Les Miserables (France), Parasite (Corea del Sur), Portrait of a Lady on Fire (Francia) y The Souvenir (Reino Unido).

Retablo es nominada a los Spirit Awars

Los premios y nominaciones son otorgados por la organización encargada de defender la independencia creativa en la narración visual y apoyar a una comunidad de artistas que encarnan la diversidad, la innovación y la singularidad de la visión. Hasta el momento Retablo ha obtenido 32 premios internacionales.

La cinta hecha íntegramente en quechua se centra en la mirada de Segundo Páucar, un joven de 14 años que es entrenado por su padre en el arte del retablo. Un día, él observa a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo. En un entorno conservador, el joven tratará de convivir en silencio con lo que le sucede.