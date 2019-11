Joker: Phoenix rechazaba cintas de héroes porque “no quería hacer algo repetitivo”

La personalidad de Joaquin Phoenix es una nueva propuesta como Joker, pues nos entrega una cinta que nos regala un respiro dentro de la industria que últimamente solo se ha dedicado a la explotación desmesurada del cine basado en cómics.

Pero el actor no siempre estuvo dispuesto a interpretar al perturbado Arthur Fleck o a involucrarse en las películas de superhéroes. Y así lo confirmó en una reciente entrevista para The New York Times.

Joker se estrenó a inicios de octubre, pero desde mucho antes las críticas a su favor y en contra hicieron que nuestra atención se enfocara en ella. Pero no cabe duda de que quien deslumbró en la película fue Joaquin Phoenix, quien protagonizara al payaso príncipe del crimen.

Pero las negociaciones para interpretar al personaje no fueron sencillas, en realidad sentía miedo de involucrarse en la cinta y desde tiempo atrás no le interesaban las películas basadas en personajes de historietas.

“Recuerdo que hace ocho años me dijeron: ‘Las películas están cambiando. No están haciendo las películas que quieres hacer, así que tienes que hacer una de estas’. Tenía sentido. Probablemente sea una buena estrategia. Pero para mí, supongo que el temor era que me encerrara en hacer algo repetidamente, algo que en realidad no me importara, que no me motivara ni me emocionara”, declaró Phoenix.

Hicieron falta cuatro meses de arduas conversaciones para que Phoenix aceptara el papel y nos entregara una de sus mejores actuaciones.

“Algunas veces creo que en estas películas tenemos esos simples y reductos arquetipos, y que evitan que la audiencia esté distante del personaje como haríamos en la vida real, donde es más fácil etiquetar a alguien como malo, y por lo tanto diga: ‘Bueno, no soy eso. Me tomó un tiempo comprometerme. Ahora, cuando echo la vista atrás no comprendo el por qué. Había mucho miedo, sí, pero siempre digo que hay miedo motivador y miedo que debilita. Hay miedo donde no puedes avanzar, y otro tipo donde dices: ‘De acuerdo, ¿qué hacemos? Eso no es suficientemente bueno’. Y entonces cavas más profundo y más profundo. Me encanta ese tipo de miedo. Nos guía, nos hace trabajar más duro” finalizó el actor.

En el mes y medio que la cinta se encuentra en cartelera, Joker ha reunido más de mil millones de taquilla, cifra que la coloca por encima de varias de las películas más exitosas de DC Comics. Con tan solo US$ 55 millones de presupuesto otorgado por varios estudios además de Warner Bros, los ejecutivos de las empresas deben estar ansiosos de producir una segunda parte.