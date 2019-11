Hermanos Russo por fin tendrán a Keanu Reeves como superhéroe

Keanu Reeves no para y ya se confirma lo que tanto estaban esperando sus seguidores. El actor de 55 años ya trabaja con Joe Russo y Anthony Russo en una película de superhéroes, donde el actor será la estrella principal.

Durante mucho tiempo, Marvel Studios intentó convencer a Reeves de firmar para alguna de las películas del MCU sin conseguirlo. Sin embargo, el sueño de verlo convertido en un superhéroe se hará realidad, no obstante, Marvel no tendrá nada que ver.

En una reciente conferencia de prensa con los Russo, los hermanos informaron que la película será producida por su empresa independiente y llevará por nombre Past Midnight. El dúo también comentó que la cinta se encuentra en “una etapa muy temprana” pero que “su guión es fascinante”.

Pero, ¿A qué clase de superhéroe interpretará Keanu Reeves en Past Midnight? Por el momento no hay mayor información sobre el tema, pero se espera que se trate de algo a la altura del actor y que deje a sus si fanáticos con un inolvidable sabor en la boca.

Por el momento, las noticias sobre esta película tardarán mucho tiempo en llegar, pero tendremos suficiente Keanu en 2020 con Bill & Ted: Face the Music y The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, la esperada película del adorable personaje marino en donde el actor interpreta a un atractivo sabio.